Universidad Pompeu Fabra Una joven reprende a su profesor por adoctrinar en clase: «Se dedica a hacer un soliloquio de lo horrible que es la Constitución y el Estado» La tuitera Montse García ha contado como su hija se marchó de clase tras soltarle un discurso al docente por arengar sobre el independentismo catalán: «La banalidad del mal es lo que está haciendo como figura de autoridad»

ABC

Actualizado: 15/02/2019 10:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Son muchas las noticias escritas en las «carreteras» digitales que versan sobre el adoctrinamiento que se está llevando a cabo en favor del independentismo y en contra del Estado español en las aulas de Cataluña e incluso de Baleares. Pero, en ocasiones, los protagonistas optan por salir a la palestra para denunciar unos actos que parecen haberse generalizado en los últimos tiempos.

Este ha sido el caso que ha sacado a la luz Montse García, una tuitera que cuenta con más de 11.000 seguidores y que ha explicado la historia que le ha sucedido a su hija en una clase de historia de la ciencia de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. «Mi hija se acaba de levantar de la clase y le ha soltado un discurso al profe sobre el adoctrinamiento en las aulas y la libertad de pensamiento y se ha ido de clase, el profesor llevaba hora y media hablando de lo mala y antidemocrática que es España y los tribunales españoles», comienza el hilo que se ha hecho rápidamente viral.

Montse sigue explicando las consecuencias que pueden acarrear a su hija por haber actuado ante este adoctrinamiento. «Este año acababa la carrera... me juego algo que esta asignatura la suspende...», reflexiona. «Pero no puedo estar más orgullosa de tener una hija valiente y con pensamiento crítico», dice.

El desarrollo de la historia continúa: «Después de hora y media hablando del procés y de lo mala que es España y los españoles, el profesor lo relaciona con Hannah Arendt, mi hija se levanta y le dice: "La banalidad del mal es lo que está haciendo como figura de autoridad en la clase. No me diga que esto es para crecer como persona porque para enterarme del procés cojo alguna de las vanguardias que regalan en la puerta de la clase"». El reproche de la estudiante no acabó ahí. «"Si quiere hablar de política en clase de historia de la ciencia nos manda un mail y yo no me visto y me maquillo para que me hagan perder el tiempo y me quedo durmiendo 8 horas que me hace falta"».

La joven es muy crítica con el actuar del docente y le sigue retratando, como cuenta su madre. «"Qué diría Hannah Arendt si un profesor impone su criterio político en una clase de ciencia porque le ha venido en gana y durante una hora y media se dedica a hacer un soliloquio de lo horrible que es la Constitución y el Estado... y en este rato nadie se ha cuestionado que está haciendo y nadie se ha levantado"». Montse explica que «en las redes, en la cafetería, en la biblioteca, en las redes... sus muchos compañeros y compañeras le aplauden, por fin alguien rompe el silencio».

La tuitera desgrana que fue «a escuelas del Òmnium» y que «su padre es independentista», pero «la cría es superdotada, brillante, con pensamiento crítico y una personalidad arrolladora». Por ello, continúa, «con esos ingredientes, el programa 2000 de Pujol fracasa». Montse termina el relato diciendo que «con el pomo de la puerta en la mano para irse, ha dicho: "Y ahora me voy a tomar un café", el profesor no ha abierto la boca, patidifuso, la falta de costumbre a qué no te dejen hacer proselitismo político donde no toca». «Y lo he escrito porque desde la puerta de la clase me ha llamado preocupada, no sabía si había hecho bien, "no podía más, hora y media"... Yo le he dicho: "Yo quería que fueras a la universidad para que un día fueras capaz de hacer lo que has hecho hoy, estoy muy orgullosa de ti"», finaliza.