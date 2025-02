Jordi Pujol: «Siempre pensé que la identidad de Cataluña se podía defender dentro de España»

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha puesto fin a su silencio mediático este viernes, casi ocho años después de que confesara que había tenido cuentas en el extranjero sin declarar, y lo ha hecho para defender a su familia, especialmente de las causas judiciales a las que se enfrentan muchos de ellos, y para hablar también de política.

El líder convergente, que ha sido entrevistado por Ser Catalunya, ha dejado claro, hablando de la situación actual de Cataluña, que desde los 14 años ha sido nacionalista: «No he sido independentista. Cuando yo estaba en Convergència y venía un joven con la 'estelada' siempre le decía que nuestra bandera es la cuatribarrada». «Hemos sido defensores de la identidad de Cataluña, pero siempre habíamos pensado que esto se podía hacer dentro del Estado español», ha añadido Pujol, que ha recordado que durante sus discursos no había «nada que hiciese pensar en la independencia».

En la misma línea, Pujol lamenta que «el país está triste. Hay mucho desbarajuste. No quiero ser crítico con nadie pero políticamente, e s evidente, no acabamos de funcionar bien y España tiene una actitud muy negativa«. A pesar de esta diagnosis, el expresidente cree que »esto lo tenemos que superar y espero que lo superaremos« y ha confesado que se siente responsable por su trabajo hecho entre Cataluña y España aunque no acepta que se diga que en su época «no se hizo nada en el país».

Mano en el fuego «por la gran mayoría» de su familia

Por otro lado, Pujol se ha reafirmado a defender que no es corrupto y que le duele que le acusen de ello ya que « ni yo ni en general mis hijos han prevaricado ni nada de esto«. En esta misma línea ha asegurado que «no he cobrado ni una peseta» y que, aunque no sabe si puede decir lo mismo de todos sus allegados, «por la gran mayoría de mi familia sí que pondría la mano en el fuego».

Con todo, Pujol ha reconocido «alguna persona puede haber hecho algo» y que « no todo ha ido demasiado bien, lo admito «. Por otro lado, ha comentado que es »evidente« que lo han intentado »perjudicar« con la operación Cataluña.

Sobre su situación tras la confesión Pujol ha confesado que «vivo instalado en el dolor, pero tengo esperanza. Si pierdo la esperanza me moriré«. En este mismo sentido, ha asegurado que afronta los juicios a su familia, por delitos como organización criminal, fraude fiscal, falsedad documental o blanqueo de dinero entre otros, con »fortaleza y esperanza«.