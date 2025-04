Tras la segunda guerra mundial Europa fue un antídoto frente a las tentaciones nacionalistas y sus funestas consecuencias, el proyecto europeo ha avanzado lentamente contra viento y marea porque la historia de Europa ni se puede borrar ni se puede olvidar pero es el momento de aprender que solo más juntos como verdaderos estados unidos de Europa en el futuro nuestros problemas tendrán solución.

En esta crisis estamos descubriendo que todos los pasos que hemos dado para profundizar en la unidad de Europa es un tiempo malgastado. Más Unión Europea no es solo más Schengen, más libertad de movimientos o más armonización fiscal es también más solidaridad entre gobiernos y nacionales, algo que estos días se está poniendo de manifiesto que es una de los mayores déficits de la Unión. En esta falta de solidaridad si coinciden la presidenta de la Comisión, una alemana como Von Der Layen, con un italiano como Sassoli, el Presidente del EuroParlamento.

El Mundo de la política no es fácil y dirigir un país es complejo y más hacerlo en el contexto actual. El Papel de la UE y sus dirigentes está siendo cuestionado, como el de todos los dignatarios públicos, más allá de lo acertado o no de sus medidas el sobresalto me lo ha producido cuando leí que se volverán a reunir en 15 días.

No soy una persona alarmista, pero me resulta sorprendente que el órgano político de mayor nivel de la Unión Europea no se dé cuenta de que el factor tiempo es determinante para gestionar una crisis de este alcance. Busco alguna razón, pero no encuentro razón alguna para no organizar un gabinete de crisis europeo permanente para buscar soluciones globales.

Es la hora de la madurez, de que los responsables políticos escuchen a expertos, dejando de lado fronteras y tras escuchar ejerzan el liderazgo para el que han estado elegido tomando decisiones en tiempo y forma dado que el tiempo corre en contra de todos para atajar la pandemia y evitar sus consecuencias. ¡Quince días son a día de hoy una eternidad¡.

Vivimos días en los que estamos descubriendo que muchos vecinos, conocidos y amigos son verdaderos héroes. Nos lo dicen con insistencia los medios de comunicación y lo descubrimos a medida que el estado de alarma avanza hacia tragedia.

Nuestros médicos, enfermeras, todo el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos, Policías Municipales, Ertzaintza, sin olvidarnos de la importante labor que ejerce la Seguridad Privada, los Servicios Públicos y Privados de Limpieza, las compañías de Alimentación, los Transportistas y tantos otros colectivos que con su abnegado trabajo, nos están dan una lección de que es una de servicio a la comunidad con mayúsculas en una situación extrema como la actual.

Seguro que como yo, hay cientos miles de personas que tienen el impulso de escribir y dejar patente la preocupación por el momento, así como hacer llegar nuestro afecto y pésame a todas las familias que cuentan con algún miembro fallecido. Muchas son las iniciativas para aportar su granito de arena que las empresas socias de la Cámara de Comercio de Brasil-Catalunya están llevando a cabo estos días. Son estos pequeños gestos que engrandecen las organizaciones y lo que me ha llevado a escribir estas líneas.

Javier Mirallas es Presidente de la Cámara de Comercio Brasil-Catalunya