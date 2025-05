Javi y Mar: «Somos un programa terapéutico»

Llevan 15 años despertando a España con música y buen humor. ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, el programa despertador de Cadena 100 está de aniversario, y para celebrarlo emprenden una gira para, por fin, «poder ver las caras a los oyentes». Ellos son Javier Nieves y Mar Amate, conductores de un programa que hoy llega a Barcelona en formato presencial en la sala Barts(20 hs.).

–15 años madrugando para arrancar el programa a las seis. ¿El cuerpo se acostumbra o el despertador sigue siendo necesario?

–Javi: Despertarse a estas horas va tan en contra de la naturaleza que es imprescindible el despertador.

Mar: El cuerpo no se acostumbra, sigo tirando de despertador.

–¿Algún truco?

–Javi: El único truco es tener disciplina con el horario. Acostarte pronto y ducha al despertar. Me levanto pero no me despierto hasta que estoy debajo del agua.

Mar: El truco es no posponer. Según suena el despertador, pie en el suelo y hacia la ducha. Primero agua templada, y luego fría para acabar. A partir de ahí solo puede mejorar el día.

–De 200.000 a 1,2 millones oyentes, ¿cuál es la fórmula de vuestro éxito?

–Javi: Lo único que hace falta es trabajar un minuto más que la competencia y no perder la ilusión, esa es la clave. Ir a trabajar siempre con las mismas ganas, y eso se transmite.

Mar: Trabajo, esfuerzo y seguir divirtiéndote haciendo lo que te gusta. Con pasión todo es más fácil.

–¿Qué podremos ver en el show de Barcelona?

–Javi: La idea es sacar el programa fuera, pero sin hacer madrugar a la gente, claro. Será una fórmula ante todo divertida: reiremos, escucharemos música en directo con Nacho Cano, Sergio Dalma y Estopa... Tenemos muchas ganas.

Mar: La idea es enseñar las entrañas del programa, y verle las caras al público es muy emocionante.

–Javi y Mar, 15 años... ¿hablamos ya de una ‘pareja de hecho’?

–Javi: Somos un equipo muy estable, y más allá de Javi y Mar, todo el equipo se ha convertido en una familia.

Mar: Con Javi tenemos una química fantástica al trabajar. Con cosas muy distintas pero muchos puntos de conexión.

–En momentos de tristeza y dolor como los que estamos viviendo, el humor siempre por delante.

–Javi: La sonrisa siempre, pero sin esconder la realidad, sea esta una pandemia o la guerra en Ucrania. Nos preocupa, pero nuestra misión es otra. Dar compañía, distracción, y un modo de evadirse de los problemas. Somos un programa terapéutico, necesario.

–Mar: En momentos como estos, el humor se hace necesario, es casi una obligación echar mano del entremetimiento. En momentos oscuros hay que buscar puntos de luz.