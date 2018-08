El independentismo, de veraneo con sus proclamas a cuestas Òmnium Cultural lanza un kit internacional para que quienes vayan de vacaciones al extranjero exhiban sus reivindicaciones

Aunque algunos medios independentistas hayan recriminado a exconsejeros catalanes que hagan vacaciones mientras sus antiguos compañeros de gobierno están encarcelados, todo el mundo sabe que, a estas alturas, son más necesarios que nunca unos dias de asueto. Incluso Òmnium Cultural, una de las organizaciones más activas a la hora de reivindicar la independencia de Cataluña, es consciente de que el verano es sagrado, por lo que ha querido aprovechar la oportunidad de conciliar descanso estival y activismo independentista.

Así, además del amplio surtido de toallas por la democracia, sombreros y chapas para pedir la libertad de los políticos independentistas encarcelados y camisetas de todas las tallas con el lema «Llibertat Presos Polítics», la entidad ha empezado a ofertar en la tienda de su web un pack especialmente pensado para quienes quieran llevar sus proclamas a su destino vacacional.

Se trata, tal y como lo presentan, del «Pack Internacional: Free All Catalan Political Prisoners», un paquete que por 10 euros ofrece al comprador una camiseta con el lema «Free All Catalan Political Prisoners» y unas cuantas postales en las que se pueden leer frases como «We Catalans Wanted Fredoom Of Expression. We Were Given Censorship» superpuestas a imágenes de manifestaciones independentistas.

El lote también incluye adhesivos por si alguien se anima a empapelar las paredes de Londres, Berlín o París con la misma leyenda que las camisetas. La iniciativa, de hecho, coincide con una nueva campaña de la entidad para dar a conocer a los turistas que visitan Cataluña la situación de los políticos independentistas encausados por rebelión.