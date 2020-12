Iceta confirma que Sánchez le ha ofrecido saltar a la política nacional El líder del PSC define a Salvador Illa como «el Messi» de la política

Miquel Iceta ha asegurado hoy que Pedro Sánchez le ha ofrecido pasarse a la política nacional, ante lo que ha subrayado que pone su disponibilidad y capacidades a disposición del jefe del Ejecutivo y del partdo para lo que sea necesario. Iceta, que ha cedido el testigo de candidato por Cataluña al actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido en una entrevista en «Catalunya Ràdio» que Pedro Sánchez le ha abierto la puerta a la política española, pero no ha concretado de qué manera.

«Yo aquí necesito también gente que no esté ligada a tareas autonómicas, sino que se pueda dedicar a política de Estado; pienso que tú podrías ser uno. Piénsatelo muy bien, no sólo en la decisión de hoy sino en los años que vienen», le dijo Sánchez, según Iceta. «A mi me gusta sentirme útil», ha afirmado por su parte el primer secretario del PSC, que ha reconocido que haycierta fascinación por cargos y protocolos, aunque se pueden hacer muchas cosas en política. «Tengo una vocación de servicio público que no me la acabo», ha subrayado.

Sobre la posibilidad de que acabe siendo nombrado ministro, ha dicho que esta es una decisión que toma el presidente del Gobierno y que por ahora la desconoce. «Para mi esto no es una preocupación ni una inquietud, no hago planes», ha precisado de Iceta, que quiere centrarse ahora en la campaña catalana del 14-F. El líder del PSC ha explicado que la decisión de que hubiera un candidato alternativo a él en las elecciones del 14 de febrero la tomó a finales de julio, cuando llegó a sus manos un estudio que indicaba que había votantes que pensaban que él no representaba el cambio que estaban reclamando.

Así, el día 16 de noviembre se reunió con Pedro Sánchez en Madrid y acordó que Salvador Illa podría ser el candidato del PSC, aunque el anuncio no podía hacerse público hasta finales de año, una vez comenzara la campaña de vacunación contra la Covid-19. En este sentido, ha definido al ministro como «el Messi de la política» y ha agregado que los militantes están entusiasmados con el cambio. «Esta decisión vuelve a poner al PSC en la lucha por la primera posición y esto hacía años que no pasaba».