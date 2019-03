HM Hospitales invierte 30 millones en la Clínica Delfos para convertirla en referente del sector en Cataluña El grupo hospitalario, que adquirió el 50 por ciento de las acciones del centro en enero por 40 millones de euros, no descarta adquirir nuevos centros en esta comunidad

«Llegamos con la intención de cambiar la sanidad privada catalana». El grupo hospitalario HM desembarca en Cataluña realizando una potente inversión de 30 millones de euros en la clínica Delfos de Barcelona, centro que pretende convertir en referente en el sector sanitario privado. El nuevo Hospital HM Delfos emerge con «un proyecto diferenciador» y la vocación de ofrecer una nueva fórmula de organización de negocio y asistencial, según ha explicado a los medios durante la presentación del proyecto el presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca.

El grupo hospitalario de la familia Abarca que cuenta con más de 4.700 profesionales que trabajan en 40 centros asistenciales, 15 hospitales y cuatro centros integrales de alta especialización repartidos entre Madrid y Galicia, adquirió el 50 por ciento de las acciones de Delfos por 40 milles de euros el pasado mes de enero y, según avanza el responsable del grupo, «estudia incorporar otros centros sanitarios o crear alguno nuevo en Cataluña en los próximos años». En total, la inversión en el centro catalán ha sido de 70 millones de euros.

«Después de 15 meses de trabajo el grupo llega a Cataluña con el propósito de que los profesionales sanitarios de esta comunidad encuentren en nuestros proyecto el entorno adecuado para que se planteen estar solo con nosotros», apunta el directivo, quien reconoce que «aunque Cataluña tiene una gran tradición de sanidad privada y eso suponía un reto, el mercado catalán es potente y nos apetecía entrar en él».

Confiesa, por otra parte, que el hecho de tener el sello de un grupo madrileño no ha supuesto ningún problema para el nacimiento del proyecto. «Somos médicos no entendemos de política. No hemos tenido ningún problema con nada. Recomiendo a todo el mundo que invierta en Cataluña», afirma.

Valores «diferenciales»

El proyecto de HM Delfos tiene, según explican sus impulsores, valores «diferenciales» con respecto a otros grupos que operan en la sanidad privada catalana. Dos de ellos: integrar la investigación a los proyectos asistenciales, y operar de forma jerarquizada y en red. «Eso supone, a la práctica, que la investigación que se impulse desde cualquiera de los centros del grupo (sea en Madrid, Galicia o Barcelona) llegará a toda la red de hospitales que la integran», precisa Juan Abarca. HM Hospitales pretende transformar la clínica Delfos en referente de varias especialidades y modernizar sus instalaciones para ofrecer a sus pacientes la máxima calidad asistencial y los mejores abordajes terapéuticos, que solo se consiguen con las mejores infraestructuras y tecnología avanzada. Otro de los objetivos será, según avanzó el director territorial de NH en Cataluña, Joan Sala, impulsar la investigación y la docencia en las instalaciones.

«Dar continuidad al proyecto»

«La Clínica Delfos ocupa 24.000 metros cuadrados y tiene una historia tras de sí. Nosotros pretendemos dar continuidad al proyecto con la marca HM y potenciar tres áreas en especial en el ámbito de la oncología, las neurociencias y el área cardiovascular», apunta Sala. Para ello, el grupo ha dedicado gran parte de la inversión a nutrir al centro de tecnología de última generación y también al fichaje de especialistas relevantes en cada una de las especialidades que pretende impulsar.

La nueva clínica HM Delfos cuenta con el apoyo de grandes expertos que han sido rescatados de la sanidad pública. Entre las nuevas incorporaciones destacan la del catedrático de Oncología de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y coordinador del Comité Científico del Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama (GEICAM), Joan Albanell; el cardiólogo y presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología y coordinador del Grupo de Investigación Cardiovascular de Idibell (Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge) Ángel Cequier, y el neurocirujano y experto en neurociencias Gerardo Conesa Bertrán, pionero en España en desarrollar y aplicar nuevas tecnologías para el tratamiento de patologías cerebrales y de la columna vertebral. Joan Sala, ha precisado que los tres doctores que liderarán el proyecto seguirán trabajando en los hospitales Bellvitge y del Mar, donde también ejercen su profesión.

Colaborar con otros centros

Abarca ha destacado la intención de colaborar con distintos hospitales de Cataluña y otras asociaciones que componen el «pequeño mundo que se dedica a la salud», tanto como aseguradoras y mutuas, a excepción de Asistencia Sanitaria, con la que no han alcanzado un acuerdo de cooperación.

La remodelación de las instalaciones del Hospital Delfos se ha centrado, especialmente, en las áreas de la atención de pacientes, con una nueva planta de hospitalización; la reforma integral del área de consultas y un nuevo servicio laboratorio de análisis clínicos y de farmacia. El centro ha inaugurado, asimismo, un bloque quirúrgico con once nuevos quirófanos, uno de los cuales equipado con un TAC intraoperatorio móvil de última generación para casos en neurociencias, y en las próximas semanas se instalará una cámara de resonancia Magnética de 3 teslas, informa Efe.

Sistema de diagnóstico radiológico pionero

El hospital cuenta con un sistema pionero de diagnóstico radiológico vertical EOS que permite capturar imágenes de cuerpo entero con emisiones de radiación que se reducen hasta un 85 por ciento menos que los sistemas actuales, además el centro a obtenido un Mamógrafo con Tomosintesis 3D que detecta le cáncer de mama precoz.