Hallan un cadáver en Vilaverd (Tarragona) durante la búsqueda de los desaparecidos por la DANA Hoy se cumple una semana del temporal que desbordó el río Francolí, que provocó la desaparición de al menos siete personas, tres de las cuales ya han sido localizadas

A. Cabeza Barcelona Actualizado: 29/10/2019 12:50h

Los Bomberos de la Generalitat han localizado este martes, el mismo día en que se cumple una semana del terrible temporal que empapó toda Cataluña y que dejó a varios desaparecidos, los restos de un cuerpo en la zoan más afectada. El cadáver ha sido localizado en concreto en la zona del puente de Vilaverd, municipio tarraconense en que el agua se llevó por delante a una "mobile home" con dos personas, que todavía siguen buscándose.

Los Mossos d'Esquadra realizarán ahora las tareas de identificación del cuerpo. Los Bomberos, mientras, centran hoy sus trabajos del dispositivo de búsqueda de los desaparecidos en la zona de Vilaverd y Montblanc, en un perímetro de unos siete kilómetros de distancia y con maquinaria pesada para poder retirar las grandes cantidades de escombros que arrastró la corriente. A día de hoy, quedan cuatro personas por encontrar.

Además de un sinfín de destrozos y daños en el sur de Lérida y norte de Tarragona, la gota fría provocó la desaparición de cinco personas en la comarca de la Conca de Barberà, arrastradas por riadas, además de una séptima persona que murió al ser arrastrada por una riada en Arenys de Munt (Barcelona).

También anteayer se confirmó la tercera víctima mortal del temporal, una persona sin hogar que vivía en una chabola cerca del río Francolí en Constantí (Tarragona) y que no constaba entre los desaparecidos. El cadáver del hombre fue localizado el domingo en La Pobla de Mafumet (Tarragona) y a falta del resultado de la autopsia, todo apunta a que no habría otras causas de la muerte que no fueran las riadas.

Primeras ayudas

Mientras, los trabajos de limpieza, con profesionales pero también muchos vecinos voluntarios, en municipios como Montblanc o L’Espluga de Francolí, no cesan. Además, hoy los alcaldes de las comarcas afectadas se reunirán en Montblanc junto a la Delegación del Gobierno en Cataluña, la Generalitat y la Diputación de Tarragona para avanzar en los trabajos de recuperación. También hoy el Govern aprobará previsiblemente una primera línea de ayudas para trabajos urgentes en las zonas más castigadas.