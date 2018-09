Hacer alarde

Actualizado: 17/09/2018 11:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado día 8, dos activistas de Femen se abalanzaron sobre Albert Rivera en un acto de Ciudadanos en Málaga para protestar contra la gestación subrogada. Como es sabido, la formación naranja ha planteado limitar esta práctica a mujeres que hayan cumplido los 25 años, hayan sido madres con anterioridad, sean españolas o residentes legales en España y tengan una situación socioeconómica estable. Frente al trazo fino que promueve Ciudadanos, nuestras heroínas hicieron valer el trazo grueso del rotulador: «¡Mi vientre no se alquila!» (los signos de admiración son míos).

Siempre me ha merecido un gran respeto la labor de este colectivo en su país de origen, Ucrania, contra el sexismo y en favor de la democracia. Yo misma me he reunido con activistas de esta organización, por ejemplo, en Túnez. Y acciones como el topless durante los Juegos Olímpicos de Londres, contra la complicidad del Comité Olímpico Internacional con la sharia o la performance de apoyo a las lesbianas marroquíes frente al mausoleo de Hassan II, en Rabat, no son sino un valeroso recordatorio de que, en efecto, la situación de la mujer en algunas regiones del mundo aún deja mucho que desear (aunque, si leemos esa maravilla que es Factfulness, del desgraciadamente fallecido Hans Rosling, hay motivos para el optimismo incluso ahí ).

Por ello mismo, me pregunto por qué nuestras femen eludieron bambolear su desnudez entre las mujeres que, año tras año, y desafiando las increpaciones y los insultos de otras mujeres (así es, qué le vamos a hacer), desfilan en el Alarde.

Porque si ese fin de semana hubo en España un acontecimiento de carácter público en que se pisotearan los derechos de las mujeres (haciendo alarde, y nunca mejor dicho, de ello), ése fue el de Fuenterrabía. ¿O el machismo, si es genuinamente vasco y viene del mujerío, lo es menos?