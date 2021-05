Luz Guilarte Barcelona Actualizado: 27/05/2021 10:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El verbo pesecear no está recogido en el diccionario de la RAE, pero si lo estuviera su definición sería algo parecido a esto: «Capacidad que tiene una formación política de engañar a sus votantes, sin que ello les resulte un coste electoral elevado» o «Relativo a las actitudes y hechos realizados por el PSC a lo largo de muchos años».

Un ejemplo de esta definición sería la no investidura de Salvador Illa. El ‘efecto Illa’ sirvió para ganar las elecciones pero se ha ido diluyendo con el paso de las semanas hasta quedar totalmente eliminado con la investidura de Aragonès. Por mucho que lo repitieran hasta la saciedad, confundiendo y engañando a muchos votantes, no se podía presentar, pues es la Presidencia del Parlament quien propone candidato después de la ronda de consultas . Es lo mismo que le ocurrió a Inés Arrimadas en 2018 después de ganar las elecciones, y le ha sucedido a Illa en 2021. La gran diferencia entre Arrimadas e Illa es como lo han tratado los medios y como va a ser la respuesta de los votantes. Ya sabemos que al PSC se le perdona todo, incluido el engaño, y a Cs no.

En Barcelona, tenemos también muchos ejemplos de lo que significa 'pesecear’. Hoy mismo, sin ir más lejos, vamos a participar en la concentración frente a la Comisaría de Vía Layetana, esa misma que el PSC votó a favor de trasladar, junto a los grupos independentistas del consistorio, ERC, JpC y Colau, que es una independentista más, para que en su lugar se instale un centro de memoria histórica sectaria e ideologizada.

Estos dos ejemplos demuestran en que consiste pesecear y como engañan a sus votantes. En Ciutadans nos podemos equivocar, pero no engañamos. Mantenemos la coherencia como única alternativa posible al desgobierno de Colau, PSC y su socio de ERC, con un proyecto sólido para ofrecer a los barceloneses en 2023. En Ciutadans no vamos a pesecear.

Luz Guilarte preside el grupo de Cs en Barcelona