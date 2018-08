«Guardia civil andaluz a la brasa» y «manos de juez del TC», los insultantes platos de un restaurante de Lérida El restaurante de carretera «La nova font blanca» ganó un popular concurso de cocina de TV3 con platos como el «Guardia civil andalúz a la brasa»

El activismo de algunos independentistas roza el esperpento y el delito. Es el caso del restaurante leridano «La nova font blanca», que participó hace pocos meses en un popular programa culinario de TV3 llamado «Joc de cartes» y que incluye en su carta insultantes platos con referencias veladas al procés.

«Salut y república», saludaba el dueño del negocio durante su intervención en el concurso televisión autonómica catalana que acabó ganando. Sin embargo, los responsables de la carta del local decidieron ir un paso más allá en su ostentación secesionista e incorporar en la oferta gastronómica del lugar platos con menciones a la situación política de la comunidad.

«Guardia civil andaluz a la brasa» y «manos de jueces y fiscales del Constitucional» son dos de los platos con lamentables nombres que ofrece el establecimiento en su carta de desayunos y comidas. Sin embargo, estos nombres provocaron la indignación de algunos clientes del restaurante, que en sus comentarios en las redes sociales del negocio han dejado constancia de su rechazo.

«Cuando vi la carta llena de odio a las instituciones públicas Españolas, me levanté y me fui, en mi opinión es un restaurante de racistas anti-españoles y xenófobos», resaltaba un comensal. Este diario ha intentado contactar con el restaurante que no ha contestado a las llamadas de ABC.