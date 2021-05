Un grupo de jóvenes arranca la placa de la «Casa de la República» de Puigdemont en Waterloo El expresidente catalán denuncia los hechos en las redes sociales con un vídeo de sus cámaras de seguridad

Un grupo de jóvenes se desplazaron esta semana hasta la casa del expresidente catalán Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) y arrancaron la placa que identifica la residencia del líder independentista. Puigdemont, a su vez, denunció los hechos en las redes sociales compartiendo un vídeo de su sistema de seguridad en el que se ve a los autores de los hechos actuando a cara descubierta.

«Un grupo de seis personas con bandera española arrancaron ayer la placa de casa donde decía "Casa de la República" y huyeron. No aceptaré ninguna violencia ni intimidación en mi compromiso político. Lo he denunciado a la policía belga y lo he puesto en conocimiento del presidente del Parlamento Europeo», afirmó el dirigente de Junts en sus cuentas sociales ayer.

Por el momento se desconoce la identidad o los motivos de los responsables de la acción. Tampoco ningún grupo, partido u organización ha reivindicado los hechos, que han provocado indignación entre el independentismo catalán. «Todo el apoyo presidente», tuiteó ayer la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

El diputado de Junts y abogado de Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas aseguró que ha interpuesto a lo largo de los años al menos un centenar de denuncias por delitos de odio, amenazas e injurias por sucesos de este tipo. «Una única condena», ha agregado tras reclamar a la Justicia belga que responda ante los ataques al líder de Junts.