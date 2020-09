Las elecciones infinitas

Actualizado: 23/09/2020 10:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Torra dijo en el invierno pasado que las convocaría, pasamos por un final de verano en que sus socios de ERC estaban de guardia cada lunes por si acaso convocaba y hemos llegado al otoño asistiendo a un debate diario JpC/ERC sobre la necesidad de pactar cómo y cuándo convocarlas. Mientras, los socios aparecen, tanto por separado como conjuntamente en TV3, diciendo estar a punto de llegar a un «acuerdo estratégico».

Torra querrá pasar a la historia siendo el autor de la teoría de la minoría nacional oprimida siendo el presidente de un territorio rico y con uno de los mejores autogobiernos de Europa.

Artur Mas aparece en escena para decir que hay que interpretarle no por lo que va a decir sino por lo que no va a hacer. Dice que su mensaje está en el hecho de no apuntarse a JpC, aprovecha para negar cualquier responsabilidad sobre el cómo hemos llegado hasta aquí e ignora por completo el proyecto de la persona a quien apoyó como líder de la renovación de su proyecto político.

Es de sobra conocido que los gobiernos paran toda iniciativa cuando se avecinan elecciones. Y ya no digamos cuando es el propio jefe del gobierno quien siembra la sospecha. Pues en esa estamos mientras los colegios no reciben respuestas de qué hacer cuando detectan casos positivos del coronavirus, se sustituye por partidismo intrapartidista a la consejera que llevaba la negociación en Nissan, se deben afrontar otros casos de potenciales cierres industriales en comarcas sin fuentes alternativas de empleo, hay que plantear con rigor y creatividad proyectos a los que dedicar los recursos europeos para la recuperación, se tiene que reforzar la sanidad pública y el turismo continúa bajo mínimos.

Conseguir transformar la sociedad es algo que logran pocos gobiernos compactos que ejecutan decididos un proyecto claro desde el primer día de su mandato. En Cataluña tenemos uno cuyas prioridades son y serán la separación de nosotros mismos e imponerse al socio en las siguientes elecciones. La política en Cataluña siempre son las siguientes elecciones.