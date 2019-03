Fútbol Gerard Piqué regresa a la selección... catalana Tras dejar España, podría jugar ante Venezuela el amistoso del 25 de marzo

La Federación Catalana de Fútbol anunció ayer la disputa de un amistoso entre la selección catalana y Venezuela el próximo 25 de marzo, fecha que coincide con las estipuladas por la FIFA para los enfrentamientos entre selecciones absolutas. Con el juicio al procés celebrándose en Madrid y la situación política y social que atraviesa Venezuela, a nadie se le escapa el cariz marcadamente reivindicativo que tiene el choque, que se disputará en Motilivi, estadio del equipo de Carles Puigdemont. Para añadirle más condimentos al evento, no se descarta que Gerard Piqué forme parte del equipo que defienda la camiseta de las cuatro barras. Así lo aseguró el defensa azulgrana cuando la idea embrionaria de Joan Soteras se estaba gestando. Y tampoco se descarta que Xavi Hernández y Cesc Fábregas también pudieran sumarse a la iniciativa.

Hay que tener en cuenta que Piqué decidió renunciar a seguir defendiendo los colores de la selección española tras el Mundial de este pasado verano. Primero para dosificarse pensando en los objetivos del Barcelona, y después ante las numerosas críticas recibidas por su decisión de defender el derecho a decidir. Desde entonces, Piqué ha dado su opinión sobre la situación política que atraviesa Catalunya. «Si se hablase tanto del juicio injusto contra los presos políticos como del VAR, las cosas irían mejor», soltó recientemente tras el clásico ante el Madrid. El día del referéndum ilegal ya se mostró partidario de que no se jugara el partido ante Las Palmas y tras el choque compareció visiblemente emocionado ante las cámaras para reconocer que había votado por la mañana. «Soy y me siento catalán. Hoy me siento orugulloso de la gente de Cataluña que se ha comportado de una forma excepcional. No ha habido agresiones. Ha venido la policía nacional a actuar de la forma que han actuado. Lo que ha pasado solo ha hecho que separar más Catalunya de España», lamentó.

La selección catalana jugará de nuevo un partido tras tres años sin poderlo hacer, lo que ha sido muy celebrado por los políticos catalanes. Dependiendo de la convocatoria de Luis Enrique, más jugadores de Primera división podrían formar parte del equipo de Gerard López.

Granell reivindica el tono político del partido

Alex Granell ha sido el primer jugador convocado por Gerard López para el partido ante Venezuela. El jugador del Girona se ha mostrado muy satisfecho por ello y ha destacado el tono político del choque. «Estoy muy feliz de formar parte de la convocatoria. Y más en mi casa como es Montilivi. Nada me hace más ilusión que vestir la camiseta de la Selección Catalana Absoluta. Este partido engloba muchos aspectos más allá de lo estrictamente futbolístico», aseguró.