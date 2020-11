La Generalitat pide a los ciudadanos que no hablen en el Metro y el autobús para no propagar el virus Los convoyes de los Ferrocarriles de la Generalitat tendrán un «vagón del silencio»

À. G. BARCELONA Actualizado: 08/11/2020 11:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los trenes AVE ya habilitaron en su mometo un "vagón del silencio" para comfort de los pasajeros. Ahora, el Covid, de manera inesperada, puede convertirse en un acicate para extender la práctica del viaje recogido y en silencio. No para la tranquilidad de los viajeros, si no para evitar la propagación del virus.

La evidencia científica ha demostrado que el Covid se transmite también a través de los aerosoles, las microparticulas de saliva que se emiten al respirar y, sobre todo, al hablar. Por esta razón, la Generalitat de Cataluña, a modo de recomendación, ha solicitado a la ciudadanía que no hable en el transporte público. La pasada semana, investigadores del CSIC hicieron una recomendación en el mismo sentido.

En esta línea, todos los trenes de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) tendrán un vagón del silencio a partir de mañana. En declaraciones a Rac1, el consejero de Territorio, Damià Calvet, confirmó que cada tren de FGC tendrá señalizado un vagón en el que los usuarios viajarán en silencio, pero que, si es necesario, pondrán un segundo.

Esta medida va dirigida a crear más "medidas de seguridad" y confort en el transporte público. Sin embargo, Calvet admitió que sólo es una recomendación y que no se puede obligar a que los pasajero no hablen en el transporte público.

En el caso de los trenes, el vagón del silencio es una opción viable. No sucede así lo mismo con los autobuses, con un espacio único, por lo que allí lo que se pide a los ciudadanos que no hablen. En esta línea, recordó que el metro y los autobuses de TMB ya han estrenado avisos que recomiendan no hablar para evitar contagios de coronavirus.

En Cataluña, la demanda de transporte público "es baja" y está alrededor del 50-60% en días laborables y hasta el 70-80% en fin de semana, pese a lo que se mantiene la oferta para garantizar una "ocupación muy razonable", explicó Calvel en declaraciones recogidas por Efe. "Tenemos más del 100% de la oferta porque hemos incorporado trenes y autobuses nuevos" y "no podemos ir más allá", ha afirmado, por lo que el problema no es el transporte público, sino la hora punta.

"Ya no podemos poner más trenes y autobuses en servicio. Lo que tenemos que hacer es aplanar la hora punta, que no todos entren entre las ocho y las nueve", ha agregado.