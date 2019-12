La Generalitat no renovará el concierto a las escuelas que separan por sexo al alumnado el curso 2020-2021 La normativa, que aún debe someterse a una fase de audiencia pública, recoge la esencia del Pacto contra la Segregación

E. Armora Barcelona Actualizado: 04/12/2019 15:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo anunció recién aterrizado en la consejería catalana de Educación en junio de 2018, y ahora ha cerrado un decreto con el que armarse jurídicamente para materializarlo. El republicano Josep Bargalló no está dispuesto a financiar con dinero público a las escuelas que separan al alumnado por sexos. Por este motivo, la Generalitat no renovará en el curso 2020-2021 el concierto a aquellos centros que no cumplan con el principio de «escolarización mixta». Así lo contempla el borrador del proyecto de decreto que regula la admisión y escolarización del alumnado en los centros del Servicio de Educación de Cataluña, que está pendiente de validación jurídica por parte de los servicios legales del departamento.

La normativa, que aún debe someterse a una fase de audiencia pública, recoge la esencia del Pacto contra la Segregación, firmado en marzo de 2019, impulsado por el Síndic de Greuges y consensuado por la mayoría de la comunidad educativa y del arco parlamentario catalán. Además de la retirada progresiva del concierto a las escuelas que separan a los alumnos por cuestión de género, el borrador de la normativa confirma el «empoderamiento» de la administración local en la planificación de la oferta educativa, a través de las «mesas de planificación educativa» y contempla, por primera vez que sea el departamento directamente el que decida sobre la oferta educativa de la escuela concertada. Obliga, asimismo, a todos los centros del Servicio de Educación de Cataluña (tanto públicos como concertados) a que hagan públicas las cuotas que piden a las familias, algo que en la escuela pública ya era obligatorio desde la aprobación de la normativa de inicio de curso. Esta medida podría entenderse como un paso previo a la retirada del dinero público a aquellas concertadas que cobran cuotas abusivas, algo que de aprobarse se vería contemplado en el decreto que prepara el departamento para revisar los conciertos a la concertada.

El decreto de admisión de alumnado define también el concepto de «escolarización equilibrada» del alumnado, que se entiende como «la situación en que la composición social del alumnado de los centros de una misma área refleja la heterogeneidad social de su área de escolarización» y corresponsabiliza de ese equilibrio tanto a los centros educativos como a los municipios.

Respecto a la entrada en vigor del nuevo decreto, que ha sido concebido por el departamento como un instrumento jurídico para combatir la segregación escolar, fuentes de la consejería avanzaron que «aunque no se haya aprobado a comienzos del próximo curso algunas medidas que no contradicen la actual normativa ya podrían aplicarse». Entre ellas estaría la de no renovar el concierto a las escuelas que separan por sexos. En este sentido, portavoces de Educación precisaron que el proceso sería progresivo y solo afectaría a las nuevas matriculaciones (P3). «El próximo mes de enero empiezan a negociarse la renovación de los conciertos, por lo tanto los centros que no cumplan con el principio de escolarización mixta no serán renovados el curso 2020-2021», aclararon desde el departamento.