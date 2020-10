La Generalitat invertirá 2,5 millones de euros en poner en órbita la «NASA» catalana «Los satélites se dedicarán a servicios de la Generalitat en el ámbito de observación de la Tierra y la conectividad 5-G»

La Generalitat de Cataluña ha anunciado este martes la próxima creación de una «Agencia Espacial de Cataluña». Este nuevo organismo dispondrá de un presupuesto de 2,5 millones de euros el próximo año y tendrá como primer objetivo poner en órbita dos satélites del gobierno catalán. Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública del Govern, Jordi Puigneró, en rueda de prensa.

«Estamos ante una revolución digital», ha aseverado Puigneró al resaltar la apuesta de la Generalitat en lo que ha denominado como la «nueva economía del espacio». «Es un sector económico de crecimiento vinculado con los satélites de bajo coste y altura. La democratización del espacio», ha resumido tras apuntar que hasta hoy esta industria solo era accesible a grandes potencias como los Estados Unidos o Rusia. «Cataluña quiere jugar un papel en esta nueva industria. Este sector puede desarrollar hasta 1.200 lugares de trabajo y una facturación de 300 millones de euros», ha prometido Puigneró.

La puesta en marcha de la «NASA» catalana no es la primera excentricidad que sale del Departamento de Políticas Digitales de Cataluña. Su consejero, de Junts, ha desarrollado una agenda en la que destaca lo que el independentismo ha denominado «República catalana digital». No obstante, esta estrategia para desplegar elementos de soberanía en el ámbito de la red no se ha concretado en casi ninguna iniciativa más allá de las que impulsa, de forma casi autónoma, el «Consell de la República» que dirige Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica).

Con todo, para el Govern, las creación de la agencia espacial catalana servirá para propulsar la industria de los «nano satélites» ya existente en la comunidad y, a la vez, mejorar la vida del conjunto de ciudadanos. «A nivel global este sector puede generar un impulso de 2.000 millones de euros hasta 2025», ha insistido Puigneró. No obstante, la agencia tendrá otra finalidad: contribuir a la observación de la Tierra creando servicios «relacionados con Cataluña» como la mejora de la conexión 5G.

El gobierno catalán ha anunciado hoy que tiene previsto destinar hasta 18 millones en su estrategia «espacial» en los próximos cuatro años. «Para el periodo 2020-21 tenemos ya programados 2,5 millones de euros», ha concluido el consejero antes de afirmar que su objetivo es que Cataluña se convierta en un país «productor» de tecnología, también para el espacio.