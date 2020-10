La Generalitat insiste en limitar la movilidad de Madrid: «Si no se toman decisiones tendremos problemas» Los responsables sanitarios catalanes ven con buenos ojos las restricciones pero no que el Gobierno las plantee a partir de los 500 casos entre 100.000 habitantes

Anna Cabeza SEGUIR Barcelona Actualizado: 01/10/2020 19:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Todos, Cataluña, Galicia, Aragón, Baleares...., independientemente del color político que gobierne allí, han tomado medidas. La buena gestión no te asegura nada porque llegan tres brotes no controlados y lo empeoran todo. Pero hay una cosa que es segura: si no tomamos decisiones sí que tendremos problemas«. Con esta reflexión, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha vuelto a insistir este jueves en la necesidad de limitar la movilidad de Madrid ante la incidencia del Covid en la capital.

Durante una de las comparecencias semanales de los responsables sanitarios catalanes, Argimon ha recordado en que ya hace dos días lamentó que se estuviera mareando la perdiz con las medidas necesarias. «Yo no entraré nunca en qué medidas tiene que tomar Madrid más allá de restringir la movilidad», ha defendido el portavoz de salud, que ha incidido en que su petición parte de un «razonamiento técnico, no político».

«Para poder controlar una fase de mitigación tienes que reducir mucho la movilidad. Es Segriá, no hay más. Y no es una semana o dos, tendrás que estar más tiempo con medidas», ha considerado, poniendo como ejemplo la situación y las acciones que se tomaron en julio en la comarca ilerdense, que sufrió un preocupante repunte de casos poco después de que acabara el estado de alarma. «El virus multiplica y viaja y Madrid es un nudo de comunicaciones muy importante«, ha recordado.

Por otro lado, Argimon ha explicado los motivos por los que la Generalitat está en contra de las restricciones planteadas por el Ministerio de Sanidad para las grandes ciudades. Así, ha reconocido que el Govern está de acuerdo con la necesidad de limitar la movilidad pero, por el contrario, no ve con buenos ojos que las medidas se tengan que implantar al llegar a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. «Las medidas se tienen que implantar mucho antes, precisamente para no tener que perimetrar«, ha apostado.

Vacunas entre sanitarios

En otro sentido, Argimon ha confiado en poder doblar este año la vacunación contra la gripe entre el personal sanitario. Si normalmente suelen hacerlo el 35% de los profesionales este otoño el departamento de Salud se fija como «objetivo» conseguir que lo hagan el 70%.

Además, el jefe de la Unidad de Seguimiento de la COVID-19, Jacobo Mendioroz, ha argumentado la reducción de las cuarentenas de 14 a 10 días en Cataluña, vigente desde este jueves, y ha dejado claro que el periodo de contagio sigue siendo el mismo, dos semanas, aunque está corroborado que a partir del día 10 el porcentaje de personas que pueden infectar es muy bajo. «Lo hacemos por el equilibrio entre facilitar el cumplimiento de las medidas y el pequeño porcentaje de contagio que puede haber», ha explicado.

Argimon también ha anunciado que Cataluña cuenta ya con un millón de test rápidos antígenos para detectar Covid-19, 500.000 de los cuales ya están listos en un centro logístico para ser distribuidos cuando sea necesario.