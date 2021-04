La Generalitat asegura que dejará de vacunar a los «mayores de 70 años» para inmunizar a policías El departamento de Salud niega que haya priorizado a los Mossos, tras el auto del TSJC

La Generalitat de Cataluña ha lamentado hoy que para cumplir con la orden del TSJC de vacunar a policías nacionales y guardias civiles en la misma proporción que los Mossos va a tener que retrasarse la vacunación de personas mayores de 70 años, la franja que se está inmunizando ahora.

Así se ha expresadoe el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que ha defendido que no discriminan a nadie en el proceso de vacunación del Covid-19. "Me da igual si es un Mosso o un Guardia Civil. Me importa una rábano", ha dicho en rueda de prensa junto a la subdirectora general de promoción de salud de la Generalitat, Carmen Cabezas, después de que el TSJC haya dado un plazo máximo de 10 días al Govern para reanudar dicha vacunación.

La sección III de la Sala Contenciosa del tribunal ha dado este plazo ya que estima las medidas cautelares que reclamaron dos sindicatos policiales en un auto que destaca que el 24 de marzo se había vacunado al 3,6% de policías nacionales y al 2,8% de guardias civiles mientras que el cuerpo de Mossos registraba casi el 80% de efectivos vacunados.

Argimon ha tachado de "ridícula" la decisión del tribunal de alcanzar la misma proporción de agentes vacunados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra entre los policías nacionales y guardias civiles y, aunque ha asegurado que cumplirán con la orden judicial, ha lamentado que ello implicará que tendrán que atrasar la vacunación de algunas personas de 70 años. La misma idea había expresado antes la consejera Alba Vergés.

Argimón ha cuestionado que se haya politizado la estrategia de vacunación contra el Covid-19 y que, en este caso, también se haya judicializado: "Bastante complicado es esto como para que ahora tengamos también que adaptarnos a criterios judiciales".

Argimon ha recordado que se empezó a vacunar con AstraZeneca a los colectivos esenciales dada la limitación de vacunar a mayores de 55 años que había en España pero se frenó tras la suspensión cautelar de dicha vacuna y, cuando se retomó, pasó a ser a mayores de 60 años y se dejó de vacunar a esenciales para inocular a la población general más vulnerable acorde a un criterio de edad.

Cuando se produjo el cambio de criterio, el grueso de los agentes de los Mossos ya se había vacunado, no así en el caso de los del CNP y la Guardia Civil debido a las trabas que la administración autonómica había puesto.