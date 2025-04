Garamendi asegura que la CEOE no se levanta «nunca» de la mesa del pacto de rentas El presidente de la patronal indica que no comparte la posición de los sindicatos de «indexar absolutamente toda la inflación a los salarios»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , ha asegurado que la patronal no se levanta «nunca» de la mesa pero que la negociación del pacto de rentas con los sindicatos no está en un punto fácil, después de que los agentes sociales hayan dado por cerradas las conversaciones sobre salarios.

«La CEOE no se levanta nunca ni rompe nada, pero, lógicamente, si una oferta que te plantean no es negociable... No es que nosotros rompamos, no rompemos nada«, ha manifestado en declaraciones a los periodistas este jueves antes de visitar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Fira de Barcelona .

Garamendi ha dicho que respeta pero no comparte la posición de los sindicatos de «indexar absolutamente toda la inflación a los salarios».

Ha sostenido que las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para sostener esas cláusulas de revisión salarial, y que sectores económicos están en una situación «dramática» tras la pandemia de Covid-19.

Preguntado por la subida de tipos de interés que han planteado los Estados Unidos, ha recordado que la deuda española y el déficit son, en sus palabras, elevadísimos, y ha recetado «rigor presupuestario y ortodoxia económica».

«Cada vez que suban los tipos de interés, nos va a afectar de forma importante al endeudamiento. A ver cómo pagamos la deuda en España la generación de nuestros hijos y nietos», ha reflexionado.

Garamendi ha apostado por una bajada de impuestos y activar la economía de la empresa privada «que es la que genera empleo y riqueza y tiene que dar vida de nuevo» a un país con tres millones de parados.

Más temas:

CEOE

Empresarios