La firmeza de los almogávares

En Zaragoza, y en su plaza de toros, la resistencia taurina catalana tuvo uno de los primeros puntos de apoyo. Tras la prohibición de las corridas de toros por el Parlament en julio de 2010, los aficionados a quienes se les hurtó la libertad de ir a los toros se lanzaron a reivindicar su pasión.

En el coso de la Misericordia lanzaron su primer ¡desperta ferro!, el grito de las tropas de los temibles almogávares de la Corona de Aragón. Y en la Misericordia fueron acogidos con enormes muestras de cariño, y así ha sido cada año. El exilio taurino catalán no ha cejado durante el tiempo de prohibición de acudir a muchas plazas de toros cuyas aficiones les han tendido siempre los brazos. La francesa de Ceret, Castellón, Valencia, Madrid... Y Zaragoza. En la feria del Pilar que finalizó el domingo, los almogávares han lanzado de nuevo su grito de libertad. El día 12, una pancarta surgió en el alto del tendido reivindicando una Cataluña taurina, lejos de esa Cataluña llena de sinrazones y alejada de la realidad y de la ilusión que mantienen viva miles de catalanes. La presencia de esos batalladores por la libertad fue acogida con una cerrada ovación del resto de la plaza. Diez mil personas, diez mil muestras de apoyo y solidaridad, diez mil razones para seguir luchando, para seguir manteniendo vivo ese exilio obligado, primero por una decisión política que el Tribunal Constitucional sentenció que no se ajustaba a derecho. Un exilio ahora provocado por una decisión empresarial, la de los propietarios de la plaza Monumental de Barcelona, que se mantiene cerrada por una situación socioeconómica y política que no consideran aconsejable para volver a anunciar una corrida de toros. Miedo es la palabra que define esa situación que no aconsejable. El miedo que no han tenido nunca los almogávares taurinos que mantienen su lucha y siguen gritando su ¡desperta ferro!