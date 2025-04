«Fátima, mi hija, ya está pagando, lleva tres años en prisión»

El drama de Fátima cogió casi por sorpresa a su madre, Rosario Reyes, que estaba pasando por una difícil separación cuando la joven emprendió su viaje sin billete de vuelta a Omán . En esta entrevista con ABC, Rosario expone cómo está Fátima y sus esperanzas para reencontrarse pronto con ella.

... ¿Cómo se enteró?

Recibí de terceras personas la noticia de que mi hija estaba presa en Omán. Entonces me puse en contacto con la Embajada y me lo confirmaron. La policía de Omán la rodeó y detuvo en la habitación de su hotel el domingo 12 de agosto de 2018.

¿Qué pensó en ese momento?

No piensas, te rompes. El impacto fue frío, mortal, terrible. No sabía ni dónde estaba Omán ni la ciudad de Mascat. Ni idea. Inmediatamente me puse a buscar dónde estaba, cómo era la prisión, y abogados. Fue horrible. Los primeros días fueron mortales. A mi niña la captaron, estaba débil por la situación que estábamos pasando en casa cuando todo esto ocurrió.

¿Cuánto tiempo pasó hasta que puedo hablar con Fátima?

Creo que pasaron unos cinco meses, fue ya en Navidad. Ahora hablo con ella cada quince días un minutito, o dos como mucho, todo depende del saldo que tenga, además, no podemos hacerle llegar más saldo ni puede llamar ella a cobro revertido desde allí. Las cartas las tienen que traducir y revisar antes de mandarlas, lo mismo con las que yo mando, todo pasa por la prisión.

Ella quería ayudar en casa…

Yo veo mucha inocencia y candidez en todo lo que hizo. En ese momento Fátima era la típica niña muy infantil, deportista, bonachona, que descubrió el mundo de la noche, cambió de compañías y acabó siendo carne de cañón en todo esto. De hecho, antes de que llegara la policía a su hotel ya había desistido, no quería participar en todo esto. Esto está en la causa, es demostrable.

¿Cómo está ella ahora?

Está fatal, depresiva, y allí no tiene médicos, está en una prisión en medio del desierto. Pero tiene una esperanza, sabe que desde España se está luchando por ella. Se le acabó la vida cuando entró con 18 años en la prisión. No sé si ha perdido peso, tampoco se lo he preguntado.

¿Ella tiene esperanza?

Tiene esperanza dentro del calvario, el infierno, que está pasando porque sabe que va a volver. Sin embargo, ella ni siquiera sabe que tiene cadena perpetua. Los abogados están siendo muy cautos, trabajando con mucha humanidad, le dan la información justa.

¿Han hablado esta Navidad?

Pude hablar con ella el 28 de diciembre, un minuto como mucho. Ahora quiero ir a verla, pero no sabemos cuándo podrá ser. Sería un sueño, quiero abrazarla.

¿Cómo está llevando esta batalla? Se la ve fuerte.

¿Quiere que le conteste? Me siento como un cuadro de Picasso. No voy a decaer, pero me siento muerta, aunque no voy a parar de luchar. Ahora me siento fuerte y respaldada, no me siento sola, antes sí lo estaba.

¿La ha llamado alguien que le haya sorprendido?

No, pero un tema aparte ha sido Núria Marín, la alcaldesa de L’Hospitalet, mi ciudad y la de Fátima. Creía que me estaba ayudando y la conoce desde pequeña, lo sabe todo de Fátima, pero ha dejado mucho que desear. Podrían haber hecho mucho más. Me sentaron varias veces en un despacho y me pintaron cosas bonitas, pero no hicieron nada. Su último mensaje fue deseándome suerte. Me pareció una vergüenza. La ministra y su ministerio están trabajando mucho, está costando, pero lo están haciendo.

Hay gente que dice que debe cumplir su condena.

Fátima sabe que se ha equivocado y que tiene que pagar, no pide que la perdonen. Además, a ella la cogieron antes de hacer nada. Se arrepintió, y ayudó a la policía. Fátima, mi hija, tiene que pagar y ya está pagando, lleva tres años en una prisión en medio del desierto, sin comida y con un burka de los pies a la cabeza.

¿Qué le dirá?

La voy a coger, porque va a desplomarse. Le diré muchas cosas pero lo primero será abrazarla, que me sienta.

¿Es optimista?

Debo serlo.