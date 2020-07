Colau reconoce que a pesar de la recomendación de no moverse de Barcelona su pareja salió con un hijo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido que su pareja salió de Barcelona, ayer, cuando ya eran públicas las recomendaciones de la Generalitat de Cataluña para hacer frente el brote de Covid-19 en el área metropolitana de Barcelona, entre las que se encuentran las de evitar los desplazamientos prescindibles, como los de salir de la ciudad el fin de semana.

«Yo estoy aquí, sin moverme. Mi compañero sí está con los niños», explicó Colau el viernes tras una pregunta del digital Metrópoli Abierta. Según el citado medio, ayer al mediodía, Adrià Alemany, la pareja sentimental de Colau, y sus dos vástagos cargaron su vehículo familiar con maletas para pasar el fin de semana fuera de la Ciudad Condal, algo que la Generalitat ha pedido no hacer en repetidas ocasiones.

Sin embargo, este sábado, tras hacerse pública la información, Colau ha asegurado que no es cierto que su pareja se fuera ayer de Barcelona para pasar el fin de semana fuera: "Hace días que tengo la familia fuera de Barcelona. Ayer mi pareja fue a buscar al hijo de 9 años que estaba fuera con la abuela desde hace días (y no puede viajar sola) para llevarlo con el resto de la familia".

Circula la notícia que la meva parella ha marxat de cap de setmana. No és cert.



Fa dies que tinc la família fora de BCN. Ahir la meva parella va anar a buscar al fill d 9 anys q estava fora amb l’àvia des de fa dies (i no pot viatjar sol) per portar-lo amb la resta d la família.