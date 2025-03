«Extraescolares gratis para aprender árabe sí, pero nada de castellano fuera del aula»

« No al bilingüismo si incluye al castellano, pero sí con otras lenguas ». Un instituto de Barcelona oferta este curso una actividad extraescolar gratuita sobre lengua y cultura marroquí para alumnos de ESO mientras que «el 90 por ciento de los centros exponen en sus proyectos lingüísticos que están prohibidas las extraescolares en castellano», según denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que combate desde hace años la discriminación del castellano en Cataluña.

«La escuela catalana a veces no se cierre al bilingüismo. A veces valora otras lenguas y culturas diferentes a la que se expresa en catalán...», señala la entidad en su cuenta de Twitter. «Todo es más fácil cuando no es en español», subraya. La entidad apoya el multilingüismo pero censura la discriminación. «No estamos en contra de que se aprendan lenguas, nos parece enriquecedor, aunque siempre que no se vete a ninguna», precisa en declaraciones a ABC la presidenta de la AEB, Ana Losada . «Extraescolares para aprender el árabe sí, pero nada de castellano fuera del aula», concluye la presidenta de la AEB.

La extraescolar la ofrece de forma gratuita el instituto Riera Baixa , situado en El Prat de Llobregat (Barcelona), y va dirigida a alumnos de primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Cultura árabe como asignatura optativa

Por otro lado, tal como adelantó ABC, desde el año 2018 varios o institutos públicos catalanes imparten cultura árabe como materia optativa en un plan piloto impulsado por la Generalitat.

Algunos de los centros que participan en el programa piloto son el Instituto Pompeu Fabra de Martorell (Barcelona), el instituto Mont Perdut de Tarrasa (Barcelona), el Baetulo de Badalona (Barcelona) y el Martí Dot de San Feliu de Llobregat (Barcelona), todos ellos por la diversidad de orígenes de su alumnado, especialmente marroquí, y con experiencia en la enseñanza de esta lengua, ya que anteriormente la habían ofrecido en modalidad extraescolar. La actuación del departamento de educación se enmarca en el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, en el que la Generalitat participa desde 2004 fruto del convenio de cooperación cultural firmado en 1980 entre los gobiernos marroquí y español. Hasta que empezó a impartirse como materia optativa, la asignatura se había ofertado en horario extraescolar.