La explosión de Tarragona destapa las carencias del plan de emergencias Las sirenas no se activaron pese a que Protección Civil sí ordenó el confinamiento de la población vía redes sociales. Los vecinos del polo químico exigen alertas a través del móvil

Falta de información sobrere la gravedad del suceso, protocolos de seguridad no actualizados a los sistemas de comunicación modernos, dudas sobre la manera de actuar y mucho miedo por parte de la población... El trágico accidente del pasado martes en el Complejo Petroquímico de Tarragona –que se ha saldado con tres personas muertas y siete heridas, una de ellas sigue muy grave– ha destapado las carencias de un plan de emergencias que, como mínimo, se ha demostrado como poco ágil sobre todo por lo que respecta al sistema protocolizado de avisos a la población.

Ayer, sobre el terreno, mientras el complejo de la firma IQOXE seguía ardiendo y las imágenes aéreas daban cuenta de la potentísima deflagración, la reacción entre autoridades, patronal del sector, grupos ecologistas, servicios de emergencias y, sobre todo, los vecinos, fue unánime: el sistema debe revisarse, de manera particular en lo relativo al sistema de alarmas.

La principal duda que de inmediato se planteó el martes es por qué motivo no se activaron las sirenas con las que, tal y como determina el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (Plaseqcat), se avisa a la población de la necesidad de confinarse en los domicilios en caso de nube tóxica. Según explicó el propio consejero de Interior, Miquel Buch, y confirmaron fuentes del emergencias de la Generalitat consultadas por este diario, la falta de información proporcionada por la empresa y la duda sobre si había o no tóxicos en el aire llevó a poner en marcha el proceso de activación de las sirenas, algo que al final se suspendió in extremis cuando unidades deMedio Ambiente descartaron la nube tóxica.

Por contra, antes de que eso sucediera, a través de su cuenta de Twitter Protección Civil sí dio las 19.15 hs. –la explosión se produjo a las 18.41 hs.– orden de confinamiento en una amplísima y muy poblada área que comprendía las poblaciones de Tarragona, Salou, Reus, Constantí, El Morell, Vila-Seca y La Canonja, algo que no se desactivó hasta las 19.50 hs. cuando se descartó la peligrosidad y se acotó el confinamiento a estas dos últimas poblaciones. Desde Protección Civil se denunció a ABC que la información proporcionada por la empresa fue nula, y no consta ni aviso al 112 ni al centro de coordinación. Reconocen que, por momentos, se fue a ciegas. «Al principio había información cero, y a medida que tuvimos más datos acotamos el alcance», explicaron. La empresa siniestrada defendió por contra su actuación.

El hecho de que vía Twitter sí se ordenase el confinamiento pero en cambio no llegasen a sonar las sirenas produjo momentos de confusión, tal y como ayer denunciaron muchos vecinos. De hecho, el plan de emergencias -actualizado en diciembre de 2019-, no prevé la comunicación de las incidencias y consignas a la población a través de las redes sociales; únicamente a través del sistema de sirenas, megafonía móvil y de las radios institucionales. Al respecto, desde númerosos ámbitos –alcaldes, asociaciones vecinales, sindicatos...–se apuntó la necesidad de actualizar el protocolo para incluir sistemas de comunicación más eficaces. El alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, denunció que, Twitter al margen, tardó más de una hora en recibir la comunicación directa de que los vecinos debían permanecer en sus casas.

En este contexto, el consejero Buch pidió al Gobierno que agilice la normativa necesaria para permitir que se pueda mandar una alterta a cualquier persona en una área geográfica determinada a través de su teléfono móvil, incluso si el dispositivo no está conectado. «Tarragona soporta una situación de solidaridad nacional al tener una industria petroquímica que presenta riesgos y necesitamos tener unos mecanismos de comunicación con tecnología del siglo XXI», apuntó el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció por su parte que constituirán una mesa de trabajo con las consejerías afectadas, los alcaldes y las empresas involucradas para analizar lo ocurrido y plantear mejoras, inciativa que secundó la Asociación Empresarial Química de Tarragona.

Junto a la mejora de los protocolos de seguridad, ayer se pusieron en marcha distintas investigaciones, tanto por lo que respecta al cumplimiento de la normativa industrial por parte de la empresa –las instalaciones, de 2017, fueron renovadas este verano– como en lo relativo a las causas concretas de la explosión del reactor de óxido de etileno, del que por el momento se desconoce el origen.