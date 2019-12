Incendio Montornès Un espectacular incendio en una planta química de Barcelona obliga a confinar a la población El incendio obliga a confinar a la población de cuatro municipios cercanos, que suman un total de más de 35.000 habitantes

Cerradas puertas y ventanas. Un gran incendio declarado esta mañana en una empresa de reciclaje de disolventes ubicada en la localidad barcelonesa de Montornès ha llevado a Protección Civil a activar el Plan de Emergencias Químicas de Cataluña y aconsejar a los vecinos de la zona (más de 35.000) que se queden «confinados» en sus casas. El incendio, de grandes dimensiones, ha provocado una gran columna de humoque se puede divisar desde varios kilómetros.

Afortunadamente, no se han registrado heridos ni muertos relacionados con el incendio, ha informado Protección Civil. No obstante, los servicios de emergencias han pedido a los vecinos de las cercanas poblaciones de Montornès, Montmeló, Martorelles y Vilanova del Vallès -todas ellas situadas en el cinturón industrial de Barcelona- que no se acerquen al polígono industrial Can Bosquerons (Montornès) y que se encierren en sus casas si notan molestias por el humo.

Las llamas han provocado una enorme columna de humo negro - EFE

En el incendio, que se ha producido en la empresa de soluciones medioambientales Ditecsa Centre Derpin a primera hora de la mañana, están trabajando 25 dotaciones terrestres de los Bomberos de la Generalitat. El fuego ha afectado a la totalidad de la nave de esta empresa, que ha sido desalojada. El alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, ha afirmado que el incendio ha provocado escenas de pánico en las poblaciones afectadas. «Al principio hemos sufrido, se ha generado mucha alarma, pero por suerte no han habido riesgos graves para la población», ha explicado a Rac-1. «El consejo general es confinarse y permanecer cerrado. Pero no se ha tenido que desalojar a nadie más allá del perímetro de 500 metros», ha detallado el alcalde de Montmeló.

Recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil ha lanzado una serie de consejos a los vecinos si notan molestias por el humo: que se refugien en el primer edificio que encuentren si están en la calle, parar los sistemas de climatización, hacer un seguimiento de la salud de personas mayores, niños o con problemas respiratorios, evitar acceder a subterráneos y partes bajas de los edificios o estar al tanto de posibles restricciones en el consumo del agua del grifo.