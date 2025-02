Empresarios y comerciantes exigen responsabilidad a Generalitat y Ayuntamiento tras los saqueos en Barcelona

El presidente de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este domingo «responsabilidad política» a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona tras los saqueos durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel . En la lectura de un manifiesto conjunto de la patronal y representantes de los sectores de turismo, comercio, restauración y hostelería, ha pedido responsabilidad «a todos aquellos irresponsables que promueven, consienten, justifican o cierran los ojos ante estos gravísimos alborotos«.

«Nos dirigimos a los irresponsables que cierran los ojos, como si entendieran que no es obligación del Govern velar por los bienes públicos y privados y por la seguridad y los derechos de todos«, ha afirmado. También ha criticado a aquellos que »promueven estas protestas y se lavan las manos ante los daños materiales y morales que provocan«, y a quienes no les preocupa que sus hijos estén participando en estos incidentes. »No decimos nada en cuanto a los autores directos de los daños, agresiones, robos y hurtos, pues la conversación con ellos no puede ser otra que la aplicación estricta de la ley«, y ha reclamado que deban indemnizar los daños causados.

Según ha destacado Sánchez Llibre, los daños en la propiedad privada ascienden a más de 750.000 euros, además de un «daño a la imagen de Barcelona» como «ciudad acogedora y pacífica».

Por su parte, el presidente de la Associació Passeig de Gràcia, Lluís Sans, ha pedido este domingo que los Mossos d'Esquadra tengan «más protección» y más instrumentos para afrontar a los manifestantes, tras los saqueos de esta semana en Barcelona en apoyo al rapero Pablo Hasél. Asimismo, ha reclamado «coraje político» para que los dirigentes políticos «no tengan complejo en el ejercicio de la autoridad democrática y en el uso legítimo de la fuerza» por parte de los cuerpos de seguridad.

«Hoy, nos debe preocupar a todos cuando la noticia es sobre la actuación de la policía, en vez de hablar sobre los destrozos que ha habido en la propiedad pública y privada», ha añadido. En este sentido, Sans ha definido los hechos ocurridos la noche del sábado como «la Kristallnacht barcelonesa», por los cristales de comercios rotos durante los saqueos.