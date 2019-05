Un empleado fallecido y otro herido crítico por una fuga de amoniaco en una empresa de Tarragona

Un trabajador ha fallecido y otro está herido crítico por una fuga de amoníaco que se ha producido esa mañana en la empresa Carburos Metálicos, ubicado en el polígono Norte de Tarragona, en la Pobla de Mafumet (Tarragona). El equipo de Control Ambiental de la Generalitat está valorando posibles afectaciones en el exterior de la empresa, por lo que han pedido a los ciudadanos que no se acerquen al lugar.

Así, no se han activado las sirenas por riesgo químico y los equipos de control ambiental descartan la presencia de amoníaco en el aire. Con todo, Protección Civil, que ha recibido el aviso sobre las 9.05 horas, ha recomendado a quienes se encuentren cerca del polígono, situado en la carretera T-750, que permanezcan dentro de un edificio cerrado y sigan las recomendaciones de las autoridades.

⚠⚠⚠ #ProteccioCivil Generalitat informa que NO hi ha risc per a la població fora de les instal·lacions afectades al polígon nord de #Tarragona. Les mesures de mostres d'aire pel grup de control ambiental indiquen que NO hi ha presència d'amoníac. #LaPobladeMafumet