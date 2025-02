Doble veto a la profesora de la Autónoma boicoteada por sus alumnas por su postura ente la 'ley Trans'

Tras ser boicoteada la semana pasada por sus alumnas del máster sobre Género y Comunicación por su posicionamiento público contrario ante la 'ley Trans', Juana Gallego , doctora en Ciencias de la Información y experta en género, recibió ayer, día en que pensaba retomar las sesiones, un segundo varapalo, esta vez, según denuncia, por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en la que imparte la materia.

Según la docente, la universidad le impidió impartir la sesión alegando que la clase «estaba instrumentalizada políticamente por el Partido Feministas al Congreso», del que ella forma parte. «Tiene gracia que la universidad, precisamente ésta que no ha tenido reparos en expresar su posicionamiento político en algunas cuestiones, me acuse de vulnerar la neutralidad ideológica », apunta en declaraciones a este diario.

El conflicto arrancó el martes de la semana pasada cuando Gallego se disponía a impartir la primera sesión de su asignatura, pero se encontró con el aula vacía. Las alumnas comunicaron a la directora del título de postgrado que no acudirían «por el posicionamiento público» de la docente, que en diversas plataformas se ha posicionado en contra de la 'ley Trans', impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, y la 'doctrina queer', que rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, como varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o transexual.

Con el aula vacía, la docente grabó un vídeo de denuncia y lo colgó en las redes sociales. «Hacen boicot a mis clases por mi posicionamiento público. Por ejercer mi derecho a la libertad de expresión. No conozco a las alumnas ni ellas a mí . Totalitarismo puro», aseguró Gallego, que se siente víctima de una «persecución ideológica».

La clase de ayer, la siguiente tras el plante de las alumnas, cambió de ubicación por decisión de la universidad. «La primera estaba convocada en una sede de Barcelona y la de ayer en la Universidad Autónoma, en Bellaterra», explica Gallego. Cuando llegó al aula, a las 17.30 horas, con la intención de retomar las clases, vio que el recinto estaba cerrado.

Correo del rectorado

«Imaginaba que no estarían las alumnas pero me encontré con otra sorpresa», indica. Al no poder acceder a la clase contactó con el rectorado y desde allí le comunicaron que le habían enviado un correo avisándola de que «la posponían y que no podía celebrarse porque estaba instrumentalizada políticamente».

La docente explica que, ante la posibilidad de que no hubiera alumnas, ella optó por que la sesión se emitiera en las redes. La ayudaba a ello una asociación feminista que, según afirma, «no tiene nada que ver con el partido del que yo formo parte».

Juana Gallego ha recibido multitud de apoyos en las redes, tanto de colectivos feministas como de colectivos de profesores. La plataforma Universitaris per la Convivencia se posicionó también a favor de Gallego y en un comunicado criticó con contundencia «la reacción de la Coordinación del Máster ante la queja de la profesora Gallego por la actitud de sus alumnas».

Las libera de asistir a la clase

«En un extraño comunicado, primero se invoca el compromiso genérico del Máster con el 'diálogo', el 'respeto' y la 'asertividad' para, a renglón seguido, recordar que las alumnas sólo están obligadas a asistir a un 80 por ciento de las clases; que, por tanto, están en su derecho de faltar a las de la profesora Gallego; y que es una pena que las clases de esta profesora no hayan suscitado el interés de las alumnas », denuncia la plataforma en su comunicado.

