Un desprendimiento obliga a cortar el acceso a Andorra desde Cataluña

Un desprendimiento de rocas en la N-145 en Andorra obligó esta mañana a cortar el principal acceso al principado desde La Seu d'Urgell (Lleida), según informaron los Mossos d'Esquadra.

El Gobierno de Andorra explicó desde su cuenta oficial en Twitter que el corrimiento obligó a cortar el tráfico en ambos sentidos a la altura de la Borda Sabaté.

Las autoridades andorranas han trabajado a lo largo de esta mañana para restablecer la comunicación viaria con España por esta vía, pero mientras tanto la conexión entre ambos países se ha tenido que realizar a través de Francia.

Aquesta és l’esllavissada que ha obligat a tallar la circulació a la CG-1, a l’altura del Punt de Trobada. @GovernAndorra , @comusantjulia i els cossos especials del país treballen per restablir la comunicació amb Espanya per aquesta via. pic.twitter.com/j8r8VSOkiN