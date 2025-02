Críticas del independentismo al plan de vacunación «único» anunciado por el Gobierno El consejero catalán de Administración Pública, Jordi Puigneró, acusa al ejecutivo de no creerse el sistema autonómico

Varias voces del independentismo catalán han empezado a desplegar un argumentario crítico con el plan de vacunación para el coronavirus que prepara el Gobierno . A través de las redes sociales, dirigentes y activistas empezaron ayer a arremeter contra el Ejecutivo por diseñar una estrategia «única» para el conjunto de España y acusaron al presidente, Pedro Sánchez, de centralizar y hacer «propaganda» con la salud. Hoy, las críticas han seguido en declaraciones a la prensa.

El orígen de la polémica fueron las declaraciones de Sánchez afirmando que se garantizaría un acceso equitativo y justo a los tratamientos de prevención para todas las comunidades autónomas a través de una red de 13.000 puntos de vacunación . «Se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación», apuntó el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa este domingo.

«Única». Esa fue la expresión que encendió la crítica de ciertos grupos nacionalistas, principalmente cercanos a Junts. Así las cosas, poco después de la comparecencia del presidente, el consejero de Administración Pública y Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró , salió a criticar la propuesta del presidente. «Disculpadme, pero esto del Estado de las autonomías no se lo creen ni ellos», afirmó el dirigente neoconvergente, próximo a Puigdemont, en un mensaje en su perfil de Twitter.

Desde el entorno de Junts per Catalunya se han sumado otras voces, como la de la vicepresidenta de Junta, Elsa Artadi, que este lunes ha acusado al presidente de «ponerse medallas y centralizar soluciones» con su plan de vacunación contra la pandemia, que se detallará tras el Consejo de Ministros del martes. «Sánchez tiene ganas de centralizar soluciones que no dependen de él, porque vienen de Europa, y centrifuga los problemas cuando no toma las decisiones que le tocan, como las ayudas directas o la moratoria de impuestos», ha lamentado Artadi en una rueda de prensa telemática este lunes.

Otros nombres, como el del empresario y exdirigente del Cercle Català de Negocis, Ramir de Porrata, se han sumado a los reproches asegurando que el Ejecutivo busca «centralizar» las decisiones que tienen un impacto positivo en la población (como las vacunas o las ayudas de la Unión Europea) mientras «descentraliza» y cede a las comunidades lo negativo, como los confinamientos y las restricciones. Finalmente, el abogado y exvicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Cruanyes acusó a Sánchez de «hacer propaganda con la salud».

Noticias relacionadas Sánchez se compromete a una única estrategia de vacunación nacional para el conjunto del país