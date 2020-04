Coronavirus La decisión de retornar a la actividad laboral se tomó sin consultar al Comité Científico

La decisión del Gobierno de permitir a partir del martes todas las actividades laborales que no puedan desarrollarse mediante teletrabajo no ha sido consensuada con el Comité Científico que asesora al Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia científica durante la crisis del Covid-19. Antoni Trilla, jefe de Epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona y uno de los integrantes del citado comité, compuesto por seis expertos, ha explicado esta mañana en Catalunya Ràdio que, sobre este aspecto, no han sido consultados.

“No nos han consultado sobre esto” ha reconocido Trilla, quien, sin querer polemizar, ha señalado que el hecho de no haber sido consultados “tampoco quiere decir nada. Son cuestiones para las que nos pueden consultar o decidirlo ellos sin hacerlo”. Sí que ha reclamado claridad y precisión en las directrices que se den para evitar “puntos grises” y evitar así actitudes irresponsables aprovechando la confusión

Trilla ha añadido que el retorno de la actividad laboral implicará probablemente un aumento de los contagios. “Lo lógico es que aumente el número de contactos y por lo tanto el número de casos”, ha apuntado Por esta razón, el epidemiólogo ha señalado que la “logica decisión” de retomar la actividad laboral y regresar a la normalidad de manera paulatina debe ir acompaña de medidas complementarioas y un buen sistema de detección y aislamiento de los nuevos casos que surjan.

El experto ha inisistido en la necesidad de no relajar las medidas personales, como el distanciamiento social, la etiqueta respiratoria, el lavarse las manos o el llevar mascarillas que eviten la propagación de la infección.

En una entrevista reciente concedida a ABC tras su designación como miembro del comité, Trilla indicó que las medidas que se adopten deben ser una “cirugía selectiva”, en un equilibrio entre las medidas de tipo sanitario y sus consecuencias económicas. Al respecto recordó que si el parón económico es muy severo, las consecuencias a medio y largo plazo para la salud pueden ser incluso igual o más graves que las de la propia epidemia.