CORONAVIRUS Alarma entre los farmacéuticos de Barcelona tras saber que sus mascarillas podrían no ser seguras El órgano colegial les envió un comunicado en el que les advierte de que su seguridad no está certificada

Esther Armora BARCELONA Actualizado: 09/05/2020 00:31h

Los farmacéuticos de Barcelona viven angustiados desde el pasado jueves a raíz de un comunicado oficial que les envió su órgano colegial en el que les advierte de que las mascarillas que han estado utilizado desde hace semanas podrían no tener la certificación de la CE. En la nota, a la que ha tenido acceso este diario, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) reconoce que hay dudas "sobre el marcaje de la CE" en estos productos que les envió para que se protegieran "a raíz de una noticia en la que el organismo certificador ha desmentido haber hecho esta certificación".

El COFB añade que "pese a haber utilizado intermediarios autorizados para realizar esta importación y que el resto de la documentación corrobora que su fabricación está realizada de acuerdo con la norma KN95 de Equipos de Protección Individual (EPI), se ha encargado de forma urgente, un ensayo a una empresa especializada consistente en un test de filtraje bacteriano de la norma UNE bidireccional (de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro) y un test de respirabilidad". Se trata, según ha podido constatar este diario, de unas mascarillas K95 con filtro FFP2 procedentes de China.

Una de las mascarillas usadas por los boticarios de las que se tienen dudas - ABC

En espera de los resultados de este test urgente, el COFB les recomienda que tomen precauciones. Maria, titular de una farmacia de Barcelona, denuncia en declaraciones a ABC el "gran malestar y preocupación" generado por la nota en el colectivo que "podría haber estado a merced del virus durante dos largas semanas". "No solo no nos ha protegido a nosotros sino que tampoco hemos garantizado protección a los clientes que venían a comprar con una mascarilla quirúrgica que no les blinda de la infección", señala. Ante esta situación, ella y sus empleadas se han procurado mascarillas de otro fabricante "certificadas y seguras".

"Llevamos trabajando con estas mascarillas dos semanas. Los 40 días anteriores nos encontrábamos desprotegidos", añade la denunciante."Es muy grave que el propio Colegio no lo haya certificado. Usar una mascarilla sin saber si te protege te da una sensación de falsa seguridad que es muy peligrosa en un momento en el que la incidencia de la enfermedad es elevada", concluye.