Convocan una manifestación en Barcelona para pedir la dimisión de Ada Colau

Hoy viernes varias plataformas vecinales y grupos cívicos de Barcelona han convocado una manifestación contra la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau. El evento tendrá lugar en el cruce de Paseo de Gracia con Aragón a las 17.00 horas. Esta es la primera vez que una manifestación de tales dimensiones va dirigida hacia uno de los alcaldes de Barcelona de manera concreta.

Uno de los grupos convocantes, que dispone de 12.8oo seguidores en Facebook, explica por las redes que el motivo principal para pedir el cese de la alcaldesa es la «degradación que sufre la ciudad desde su llegada al consistorio barcelonés».

🗣RECORDATORI:

Grup anti @AdaColau convoca manifestació per demanar la seva dimissió el divendres 16/4 a les 17 hores a Passeig de Gràcia/Aragó. Som-hi!

La gent per fi es mobilitza.

Per Bcn, per tots nosaltres, abans que la situació sigui irreversible! pic.twitter.com/9Akq68NsMv