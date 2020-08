Concurso de microrrelatos que alimentan La asociación AECOC despierta el espíritu literario con historias de un máximo de 150 palabras que pongan en valor los alimentos y la importancia de no desperdiciarlos

Un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdicia. En el ranking de los países europeos que más comida tira a la basura, España ocupa la séptima posición con 7,7 millones de toneladas anuales. Y es en verano cuando los españoles más alimentos y bebidas despilfarramos, al aumentar un 11% respecto al resto de estaciones porque se deterioran antes debido a los efectos del incremento de las temperaturas, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En ese contexto, la asociación de gran consumo AECOC, que agrupa más de 30.000 empresas entre fabricantes y distribuidores, emprende por octavo año consecutivo la campaña «La alimentación no tiene desperdicio», en cuyo marco ha convocado su sexta lluvia de ideas a partir de un concurso de microrrelatos que despierten el espíritu literario con la única condición que pongan de relieve el valor los alimentos y la importancia de no desperdiciarlos. Hasta el 23 de septiembre, los participantes podrán presentar aquí nutritivas historias pero con pocas palabras, puesto que la extensión máxima de los microrrelatos es de 150 palabras. El premio para el texto ganador es un cheque regalo de Carrefour valorado en 500 euros y para el segundo otro de 250 euros.

En anteriores ediciones de la misma campaña, AECOC convocó concursos de dibujos, videos, recetas de aprovechamiento de los alimentos e incluso melodías. Desde 2012, AECOC coordina la iniciativa «La alimentación no tiene desperdicio», que en la actualidad aglutina a más de 500 empresas fabricantes y distribuidoras para evitar la generación de residuos alimentarios en el sector. De hecho, las compañías que forman parte de este proyecto han conseguido reducir el desperdicio alimentario que se genera con su actividad pasando del 1,78% al 0,80% del total comercializado desde el inicio del proyecto hasta ahora.

Además, AECOC organiza cada año el Punto de Encuentro contra el Desperdicio Alimentario, jornada para compartir buenas prácticas y acciones impulsadas por las empresas para evitar el desperdicio de alimentos. En su última edición, el encuentro convocó a más de 300 asistentes y contó con la participación de empresas y proyectos de Damm, Too Good to Go, Upprinting Food, Grupo Nufri, Sonae, Food for Soul, Gate Gourmet y Campos Estela, que expusieron sus exitosas estrategias para evitar la pérdida de alimentos.