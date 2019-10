Los Colegios Oficiales de Médicos condenan el escrache a una doctora por no hablar en catalán Una madre la denunció porque no entendió a su hija

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha condenado el escrache que sufrió una doctora del Centro de Atención Primaria de Les Corts de Barcelona porque no atendió en catalán a una paciente.

En un comunicado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) ha manifestado su apoyo a la doctora, al director del centro y a todo el equipo asistencial "ante la situación generada por el escrache a la que ha sido sometida supuestamente por la no utilización del catalán en el proceso asistencial".

La doctora, que está haciendo su residencia médica en este ambulatorio, fue denunciada por una madre que se quejó de que no entendió a su hija, discapacitada, porque ésta sólo habla en catalán y la facultativa únicamente entiende el castellano y el inglés.

El caso fue recogido por la Plataforma per la Llengua, una oenegé que se dedica a defender el uso del catalán, que el pasado lunes emitió un comunicado en el que informaba de que había recibido una veintena de quejas de usuarios de la sanidad pública catalana que no fueron atendidos en la lengua autóctona porque lo médicos sólo hablaban castellano.

Tras la denuncia pública, un grupo de personas acosaron a la doctora y le recriminaron que no atendiera a sus pacientes en catalán.

El CGCOM se adherido al posicionamiento expresado por el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, "de absoluto rechazo a esta agresión", que han tildado de "inadmisible e impropio de cualquier comportamiento reglado ante una situación que siempre debe canalizarse a través del paciente o su tutor, y que debe realizarse por los diferentes conductos oficiales, entre ellos a través del propio Colegio de Médicos".

Los colegios profesionales denuncian que "las agresiones crecientes a médicos y otros sanitarios se potencian cuando las necesidades y demandas de la población no encuentran otros interlocutores accesibles, y son redirigidas hacia los propios trabajadores, que no sólo no tienen posibilidad de dar soluciones, sino que objetivamente son víctimas de las insuficiencias del sistema sanitario".

Tras la denuncia de la Plataforma per la Llengua, el departamento de Salud de la Generalitat difundió ayer un comunicado en el que informaba de que, "tal como indica la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, el Departamento de Salud es el responsable de velar para que el catalán sea la lengua vehicular" en todo el sistema sanitario catalán.

El Departamento de Salud de la Generalitat afirma que facilita a los profesionales sanitarios el conocimiento de la lengua catalana y ofrece información y un curso gratuito de catalán para los estudiantes de fuera de Cataluña que vienen a hacer su residencia. "Pese a estos esfuerzos, puede haber casos aislados que son analizados y buscamos soluciones. En este sentido, hacemos un seguimiento periódico con la Plataforma per la Llengua para detectar y resolver estos casos", concluye Salud. informa Efe.