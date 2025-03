Los colegios catalanes, obligados a entregar antes del 15 de octubre los planes de cada asignatura en castellano

Primero se vio forzada a entregar los informes lingüísticos de todos los centros educativos; ahora todos los programas en castellano de las asignaturas que se imparten. La Generalitat debe rendir de nuevo cuentas sobre el nivel de español que hay en la red educativa pública de Cataluña. La consejería de Educación, que dirige Josep González-Cambray , ha pedido a las direccciones de todos los centros de educación Primaria, Secundaria y Bachillerato que envíen antes del 15 de octubre toda la programación en castellano de las asignaturas que imparten.

El departamento lo ha ordenado en cumplimiento de una resolución de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) - órgano independiente al que se puede recurrir si una administración de Cataluña o cualquier ente o empresa no facilita el acceso a una información pública- después de que la asociación Hablamos Español reclamara oficialmente estos documentos en diciembre de 2020.

La petición de Hablamos Español no afecta solo a Cataluña sino a todas las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales. «Pedimos las programaciones didácticas en español en todas las comunidades bilingües, aunque la mayoría no han respondido. Solo Baleares y el País Vasco han cumplido. En Galicia se han negado a facilitarlas y nos han emplazado a un contencioso y en Cataluña nos están llegando pero en cuenta gotas y sin ser lo que pedíamos», precisa Gloria Lago , presidenta de Hablamos Español en declaraciones a ABC.

«Programación en castellano: cero»

A día de hoy solo 300 centros de los casi 3.000 que están llamados a proporcionar los datos en Cataluña han enviado su respuesta a Hablamos Español. «Algunos se han limitado a afirmar que no tienen y en su respuesta puede verse: 'Programación en castellano: cero'», dice Lago. Reconoce que en este momento estamos en un paso previo a los tribunales.

La responsable de la asociación explica que no están recibiendo los datos que reclamaron (la programación en castellano de las asignaturas que se imparten) sino solo la programación de la asignatura de Lengua Castellana , que, en la mayoría de los centros es la única que se imparte en esta lengua. «Nosotros queríamos tener en castellano la programación de todas las materias para que cualquier persona que no domina el catalán pueda acceder a ella y para poder trabajar con esa documentación si lo necesitábamos, aunque los pocos que han contestado hasta ahora se limitan a pasar la programación de la única materia que imparten en español», denuncia Gloria Lago, quien exige también que «deje de prohibirse a los profesores redactar su programación en castellano» .

Tras recibir la notificación de la Comisión de Garantías, la Generalitat intentó frenar la orden pero no pudo. En un primer momento, alertó al organismo de que el volumen de información que se reclama a los centros es elavadísimo y que implicaba tanto trabajo que afectaría al funcionamiento del departamento y de los centros.

Comunicación del 26 de julio

En una comunicación que envió a la GAIP el pasado 26 de julio, el departamento que dirige González-Cambray advirtió de que cada centro puede tener varias decenas de programaciones didácticas y que el alcance de la petición de la asociación suponía «un procedimiento muy complejo».

Finalmente, la Generalitat no ha tenido otra opción que acatar la instrucción del órgano de transparencia y enviar a las direcciones de todos los centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato un comunicado en el que les solicita esa información. En el correo, al que ha tenido acceso ABC, la Generalitat reclama a escuelas e institutos « todas las programaciones didácticas de educación primaria, secundaria y bachillerato previstas para el curso 2021-2022 (o, si no dispone de ellas, de las del curso inmediatamente anterior disponible) que tengáis en lengua castellana en vuestro centro». Les pide que remitan esa información en formato digital a la web de la asociación. Junto a la programación, les exige a los centros que especifiquen el código y el nombre del centro y les recuerda que tienen hasta el 15 de octubre para librar esa información. «Nosotros les reclamamos que pasaran toda la programación, no solo la que tienen en castellano. Nuestra petición no era esta», aclara la presidenta de Hablamos Español.

«No se está pidiendo ningún cambio»

En respuesta a las preguntas de este diario, portavoces de la consejería han precisado que «el departamento de Educación está obligado por ley a facilitar esta información pero que en ningún caso se está solicitando ningún cambio a los centros educativos. El modelo de escuela catalana es en catalán, un modelo de cohesión social, de equidad y de igualdad de oportunidades».

La Generalitat ha incumplido reiteradamente las sentencias que le obligan a aumentar la presencia del castellano en el currículo . La última, dictada en diciembre de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que está recurrida por la Generalitat, le obliga a impartir al menos un 25 por ciento del currículo en castellano en todo el sistema educativo.

El sindicato la Intersindical, defensor de la inmersión lingüística en catalán, ha exigido al departamento que se retracte y retire la circular. «Si alguien lo ha de pedir, que sea un juez» , ha precisado en un tuit. No es la primera vez que la Generalitat se ve obligada a dar explicaciones sobre la presencia de esta lengua en las aulas. En 2018, y en respuesta a una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), tuvo que enviar a la asociación demandante los proyectos lingüisticos de todos los centros públicos. Tras analizar los planes de lengua de los más de 2.000 proyectos aportados, se concluyó que el 98,5 por ciento no cumple con los mínimos de castellano.

