Colau replica a Piqué por sus halagos a Madrid: «No es verdad que Barcelona esté peor»

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , respondió ayer al futbolista Gerard Piqué, quien la semana pasada lanzó generosos halagos para Madrid y comparó la efervescencia de la capital española con los problemas que sufre la Ciudad Condal. «No es verdad que Barcelona esté peor», defendió la dirigente morada tras reivindicar a Manuel Carmena ante la figura ascendente de Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista de La Sexta, Colau añoró el tono de la exalcaldesa de Madrid, con la que tenía muy buena relación, y recordó los problemas que, considera, hay hoy en la capital en cuestiones como la vivienda pública mientras el gobierno regional está «muy preocupado por que la gente vaya a los toros» . «Bueno, son modelos diferentes de ciudad; eso es cierto», resolvió la alcaldesa.

En cuanto a las palabras de Piqué, quien desde la capital manifestó sentir «envidia sana» de Madrid, Colau aseveró que el paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid y señaló la ciudad catalana como la urbe más atractiva para inversiones tecnológicas, después de Londres. «Lo que sí que es verdad es que tenemos diferente que en Madrid es el modelo de ciudad» , añadió la tras poner ejemplos como la inversión social o la lucha contra el cambio climático.

En Madrid y Barcelona hay modelos de ciudad distintos. Ada Colau da los datos en Sexta Noche #L6Ncolapso y contesta a Ayuso y Piqué.🔥 pic.twitter.com/JqYoXdEwHo — Barcelona En Comú (@bcnencomu) November 7, 2021

Colau también defendió que los niveles de delincuencia han bajado en Barcelona «mucho más que la media española». Asimismo, respondió a Isabel Díaz Ayuso señalando que hace falta «mucha cooperación, no competencia entre ciudades», como sí ha visto cooperación en la cumbre climática de Glasgow . Respecto a Piqué, ha interpretado que el futbolista habla también como empresario con intereses en Madrid: «Me parece muy bien que hable bien de la ciudad de Madrid. No me supone ningún problema» .