Fútbol Ada Colau prohíbe el España-Rusia en pantalla gigante Tras el éxito del primer partido ante Portugal, el Ayuntamiento reactiva todas las trabas para ver a la selección

Sergi Font

La fiesta que se estaba gestando en Barcelona para disfrutar de los octavos de final con el trascendente partido entre España y Rusia ha sido abortada. El Ayuntamiento no permite que la plataforma «Barcelona con la Selección» prosiga con su iniciativa de instalar una pantalla gigante que permita a los seguidores de la Roja juntarse para disfrutar del Mundial. A pesar del éxito de asistencia , festividad y la nula aparición de ningún incidente durante el primer partido de la selección de Fernando Hierro ante Portugal, el consistorio de Ada Colau ha echado para atrás una nueva congregación de seguidores para asistir a la primera eliminatoria directa. «Sobre las 14.30horas de ayer miércoles, recibimos un e-mail del señor Pere Camps, Gerente del Distrito de Gracia, en el que desestimaba la petición de licencia para ver el partido entre Rusia y España de octavos de final en el Camp de l‘Àliga. Faltando, de esta manera, a la promesa del Ayuntamiento de Barcelona, quien se comprometió con «Barcelona con la Selección» a no poner impedimentos siempre que fuese en espacio de gestión privada, como en el primer partido y con coste cero para el Ayuntamiento», explican indignados desde la plataforma organizadora.

Desde «Barcelona con la Selección» lamentan que «a última hora nos den el portazo en la cara», e intuyen los motivos por los que Ada Colau ha decidido retomar sus trabas a este tipo de iniciativas: «La explicación es clara: tras el éxito vivido en el España-Portugal, donde logramos reunir hasta 4.000 personas para ver el partido, una alarma se activó en el Ayuntamiento dirigido por Ada Colau. El temor de que se vea una Barcelona diferente a la que desde el consistorio desean vender es enorme, ya que si para el primer partido logramos reunir a tanta gente, ¿cuánta lograríamos reunir en los siguientes?», se preguntan. Y ellos mismos encuentran la respuesta: «Su reacción: prohibir a la selección española en Barcelona. Según dicen ya podremos retransmitir los próximos partidos, pero no os extrañe que, en el caso de que pasemos de ronda, 48 horas antes de cada uno de estos futuros partidos nos impongan nuevas exigencias y nos pongan otras trabas. Su palabra ha perdido valor».

Hay que recordar que tras muchos meses de papeleo, multas recibidas y trámites realizados, el Ayuntamiento permitió la instalación de una pantalla gigante en el campo de l'Àliga, un estadio ubicado lejos del centro neurálgico de Barcelona y con la condición de que el aforo no superara las 1.500 personas. La plataforma contrató seguridad privada para evitar cualquier incidente, cumplieron todos los requisitos y lograron financiación para que al Ayuntamiento no le costara dinero. Fue un éxito y el objetivo era aumentar el aforo y lograr que se pudieran ver todos los partidos hasta la eliminación o coronación de España. A última hora, les han denegado un permiso sin aparente justificación, más allá del político. No se puede obviar que entre los invitados al acto del pasado 15 de junio estuvo Xavier García Albiol, así como varios representantes del PP y de Ciudadanos, algo que probablemente no haya gustado en el consistorio catalán.

Festividad en las gradas del Camp de l'Àliga - INÉS BAUCELLS

«¡Estamos hartos de todas las vejaciones recibidas hasta el momento! Pero, ¿que esperar? Tenemos un Ayuntamiento sectario que gobierna sólo para una parte de la población, que, aunque lo nieguen o intenten ocultarlo, les repele y chirría todo lo relacionado con la palabra «España» y los colores de nuestra bandera. Por ello, Colau no puede aceptar que se vuelva a repetir la imagen de miles de jóvenes paseándose con banderas españolas por Barcelona. No mientras ella esté en el Gobierno. Sin embargo, en octubre de 2017 sí que permitió, hasta en dos ocasiones, que la ANC instalase en pantallas gigantes en el Arco del Triunfo», estallan desde «Barcelona con la Selección». Y añaden: «El consistorio intenta jugar permanentemente con la ambigüedad política y por esa razón, lejos de dar una respuesta de cara y valiente ante la opinión pública, se las ha ingeniado para dejarnos en fuera de juego en el último momento. Pero desde luego no va a contar con nuestro silencio. No vamos a agachar la cabeza».

Tras recordar que les multaron con 12.000 euros por instalar una pantalla gigante en Plaza Cataluña, la plataforma insiste en motivos personales: «Como es obvio, el problema de Ada Colau con nosotros viene de lejos. Y es que Ada Colau no solo está prohibiendo ver a la selección española a los cinco integrantes de «Barcelona con la Selección», se lo está prohibiendo a los cientos de miles de ciudadanos de Barcelona que queréis verla». Su conclusión es una velada amenaza para tratar de que se les reconozcan sus derechos: «Esto no es un dialogo, no podéis exigir tanto y no dar nada a cambio. ¡Habéis roto la cuerda! Por ello, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a exigir un trato justo en lo que queda de Mundial o ante su autoritarismo, recordad: tenemos miles de seguidores en redes sociales y la pantalla es un camión móvil».