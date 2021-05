Colau insiste en desahuciar a la Policía del centro de Barcelona El nuevo Govern se suma a la pretensión del Ayuntamiento pero Marlaska lo descarta

Como «un nuevo ataque» a la Policía Nacional en Cataluña se han tomado los agentes el afán del Ayuntamiento, al que ahora se ha sumado la Generalitat, de desahuciarles del histórico edificio que la Jefatura Superior de Policía ocupa en la Via Laietana de Barcelona. Las pretensiones del ejecutivo de Ada Colau y del recién estrenado Govern independentista de Pere Aragonès, sin embargo, parece que de momento caerán en saco roto: el Ministerio del Interior, propietario del inmueble, reiteró hace unos días, por boca del propio Fernando Grande-Marlaska, a preguntas de Esquerra en el Senado, que «por razones operativas» el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) no se moverá de allí.

Esas intenciones las ha vuelto a poner sobre la mesa el concejal de Ciutat Vella y de Memoria Democrática, Jordi Rabassa: cambiar de ubicación la Jefatura Superior y convertir el edificio en un museo sobre la represión. Durante la dictadura franquista fue escenario de torturas policiales sistemáticas, pues allí estaba la Brigada de Investigación Social (BIS), más conocida como Brigada Político-Social. Hace un par de años, el Ayuntamiento instaló en los aledaños una placa que recordaba la persecución política y las torturas durante la dictadura, pero los vándalos se encargaron de destruirla.

Hace décadas que las torturas son historia en la Via Laieana, y lo único antidemocrático que ahora se percibe es el continuo asedio del separatismo, en su empeño en convertir la Jefatura Superior, cercana a la plaza Urquinaona, en el principal objetivo de sus pedradas, adoquines y botellas durante sus manifestaciones, cada vez más habituales y violentas.

El Ayuntamiento se ha aprovechado del cansancio de algunos vecinos y comerciantes del entorno, exhautos por los disturbios secesionistas a las puertas de sus negocios, para granjearse su apoyo en aras de un cambio de ubicación. Y ahora también, pese a que no tienen competencias para llevarlo a cabo, Junts y ERC han incluido en su pacto para la investidura de Aragonès «convertir la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana en un centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo».

Pero por ahora nada de eso será posible al no contar con el beneplácito de Interior, que no lo contempla, al menos de momento. El histórico edificio seguirá siendo la sede de la estructura de mando de la Policía Nacional en Cataluña y también su centro administrativo. De todas formas, el sindicato Jupol no se fía, y exige al Ministerio que garantice «por escrito» la permanencia en el edificio. Marcos Veiras, secretario regional del sindicato en Cataluña, considera que no hay ninguna razón «ni funcional ni operativa» para el traslado que se pretende.

«Nuevo ataque»

Similar opinión tienen en el Sindicato Unificado de Policía. Su portavoz nacional, Carlos Morales, en una conversación con ABC ha calificado la tentativa de Colau y del Govern independentista como un «nuevo ataque» contra la Policía Nacional y el intento de «expulsarles de la ciudad».

Un menosprecio más. Recuerdan los agentes el reciente episodio con las vacunas, cuando la Generalitat discriminó a policías y guardias civiles. Les inoculó dos meses y medio más tarde que a los mossos y solo después de insistencia de la Delegación del Gobierno y sindicatos. Una nueva humillación a los agentes del CNP, discriminados pero tan necesarios en Cataluña. Si no fuera por ellos, aquella ‘batalla’ de Urquinaona del separatismo tras la sentencia del ‘procés’, por ejemplo, podría haber acabado en una tragedia.

El antiguo edificio del Banco de España, en pleno centro de Barcelona y ahora infrautilizado, es otro emblema sobre el que se estudian diferentes usos. El PP ha conseguido que el pleno municipal aprobase negociar con el Estado para convertirlo en un equipamiento cultural. Los comunes, PSC, Cs y BCNCanvi lo apoyan, pero no así los secesionistas. ERCy Junts se oponen a todo lo que huela a «sucursal» del Estado. En 2012 ERC quiso, sin éxito, convertir el edificio en la sede de la Hacienda Catalana. El concejal Òscar Ramírez (PP), en cambio, apuesta por un museo sobre Dalí o una subsede del Museo del Prado.