Una colaboradora de TV3 pide masturbarse en catalán «para que no nos invada el castellano» El mensaje fue transmitido el pasado jueves en el programa «Tot es Mou»

La propaganda independentista puede llegar hasta límites insospechados y en algunos casos puede llegar a rozar el esperpento. Muchas veces tiene como protagonista a la televisión autonómica catalana, TV3. Para muestra, el último ejemplo. El pasado jueves la colaboradora del programa «Tot es Mou» Juliana Canet animó, en horario infantil, a las mujeres a masturbarse en catalán «para que el castellano no nos invada tanto como nos está invadiendo».

En las últimas semanas hay un objeto que ha puesto la masturbación femenina en el centro de muchas conversaciones informales. Se trata del «satisfyer», un succionador de clítoris que ha arrasado en ventas durante el Black Friday. Esta moda no la ha dejado pasar TV3, que ha llevado el tema al terreno independentista. «Está de moda la masturbación y está muy bien que esté de moda la masturbación, que se hable del sexo y que se hable del sexo femenino, pero sobre todo es muy importante que lo sigamos haciendo en catalán y que el castellano no nos invada tanto como nos está invadiendo, que parece que ahora todos las referencias que tenemos hablan del satisfyer y todo es en castellano y no hace falta, explicaba la colaboradora del programa.

"És molt important que es parli de la masturbació, del sexe i del sexe femení en català, que el castellà no ens envaeixi tant", ens diu la @julianacanet#TotEsMouTV3

📺 @tv3cat

▶ https://t.co/pL7UxpC4XDpic.twitter.com/4p1Tf0EUTB — Tot es mou (@totesmoutv3) December 5, 2019

Así, terminó su explicación recomendando a las catalanas a «hacerse un dedito» o «peinar el gato» en catalán. «Este es mi consejo», sentenciaba.

No se trata de la primera salida de tono que surge desde la televisión pública catalana. Sin ir más lejos, el pasado octubre, en el ocaso de los incidentes ocurridos en Cataluña tras la sentencia del «procés», en el programa vespertino «Està passant» se insultó a los Mossos d'Esquadra llamándolos «putos perros de mierda».