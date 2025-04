La selectividad en Cataluña se hará del 7 al 9 de julio

Las pruebas de acceso a la universidad ( PAU ) se celebrarán en Cataluña entre e l 7, 8 y 9 de julio en su convocatoria ordinaria, tras el aplazamiento de las fechas inicialmente previstas del 9 al 11 de junio por la pandemia del coronavirus. Así se ha consensuado este martes por parte del Govern y las universidades catalanas en el marco del Consell Interuniversitari de Cataluña (CIC) en una reunión telemática de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils, ha informado la Secretaría de Universidades e Investigación de la Generalitat en un comunicado.

El secretario general del CIC, Lluís Baulenas, ha afirmado que se ha adoptado una «decisión colegiada» del calendario, que ha advertido que queda supeditado a posibles nuevas medidas que puedan adoptar las autoridades competentes respecto al coronavirus. También se han acordado las bases para la flexibilización de la opcionalidad en la convocatoria de la Selectividad. «Dado el cese temporal de la actividad lectiva en Bachillerato, se ha consensuado realizar una adaptación de las PAU en el sentido de flexibilizar la opcionalidad ya existente en los exámenes de las diversas materias para que el alumnado pueda asumir la totalidad de la prueba propuesta y realizarlo en el tiempo de duración ya establecido para completar el examen», ha subrayado.

Los coordinadores de cada materia de las PAU ya han comenzado a trabajar para aplicar esta flexibilización teniendo en cuenta que no es una reducción de los temarios, ya que los centros son autónomos en el diseño de la temporalización de los contenidos, y no significa un «cambio radical» en la tipología de los exámenes. Cualquier adaptación o flexibilización en la elección entre opciones, donde haya habitualmente, no puede alargar el tiempo de lectura de los enunciados y la duración del examen, y esta adaptación o flexibilización no se puede hacer «de manera universal y homogénea» en las 29 materias objeto de examen, tanto por las características de las asignaturas como la tipología del examen, ha señalado la Secretaría. El Govern ha remarcado que el nuevo calendario y las bases de flexibilización permiten garantizar que el alumnado accede a la universidad respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que han de regir el acceso y la admisión en los estudios universitarios.

La PAU para mayores de 25 y 45 años -inicialmente fijada para el 25 de abril- se ha aplazado a junio: el 20, la fase general; y el 27 de junio, la fase específica -solo para los mayores de 25-. La convocatoria ordinaria de las pruebas de aptitud personal (PAP) para acceder a los grados de Educación infantil y Educación primaria, que debían celebrarse el 25 de abril, se harán el 19 de junio, informa Ep. A partir de estas nuevas fechas para las PAU, en una próxima reunión de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils se acordará el calendario de trámites, así como las fechas de las convocatorias extraordinarias de las PAU y las PAP para acceder a grados de Educación.