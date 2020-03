La declaración del estado de alerta en el conjunto de España ha alterado este sábado la normalidad en Cataluña. Las calles de muchos pueblos y ciudades aparecían desde la mañana notablemente más vacías de gente y gran parte de las tiendas y restaurantes han bajado sus persianas. A su vez, parte de los ciudadanos han empezado a obedecer la recomendación de hacer confinamientos domésticos para aislar al coronavirus.

Este es el primer sábado en estado de alerta desde del inicio de la pandemia por Covid-19. A la espera de conocer la concreción de las medidas diseñadas por el Gobierno, muchos catalanes han optado por encerrarse en casa a pesar del buen tiempo y salir solo lo imprescindible. Esto se ha reflejado rápidamente en el tráfico rodado, que aparecía visiblemente más tranquilo en comparación a un sábado normal.

Torra pide no salir de casa

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este sábado a los catalanes que se queden en sus casas para evitar, con esta medida, la propagación del virus Covid-19. En un mensaje en las redes sociales, el presidente catalán asegura que «Cataluña no fallará» en la lucha contra la pandemia y que ahora «más que nunca» se demostrará que los catalanes conforman una sociedad solidaria. «La medida más urgente, para protegernos, es quedarnos en casa. Nos hace falta hacerlo en todo el país. Hemos de hacerlo. Por ti, por mí, por ellos, por nosotros», ha zanjado el líder del ejecutivo autonómico.

Un 45% menos de tráfico en Barcelona

El volumen de tráfico registrado en los principales accesos del Área Metropolitana de Barcelona la mañana de este sábado ha experimentado una disminución de un 42% respecto el sábado pasado, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado. La reducción se ha acentuado en el sentido de salida de la ciudad, donde el volumen de tráfico se ha situado en un 46% por debajo. El viernes ya se vivió una disminución menor de la movilidad de tráfico, con una bajada del 15% a lo largo del día y que alcanzó el 24% a partir de las 16 horas.

Colau y el éxodo a los pueblos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado a las voces llamando al confinamiento voluntario. Así, ha pedido a los vecinos de Barcelona que no se marchen de la ciudad para no propagar el coronavirus ni colapsar los servicios municipales de pueblos más pequeños. «Pido a los vecinos y vecinas de Barcelona que no se marchen a otros pueblos o ciudades y se queden en su casa», ha reclamado la alcaldesa. No en vano, a lo largo de las últimas horas muchos pueblos del Pirineo y la Costa Brava habían observado la llegada masiva de vecinos de la capital que se desplazaban a sus segundas residencias para pasar desde allí la pandemia de Covid-19. Esta actitud insolidaria se asimila a la vivida en la Costa del Sol y Murcia, que ayer registró una llegada masiva de madrileños que pretendían pasar en la playa el confinamiento.

Los barceloneses, exentos de ir a Misa

«Todos los fieles de nuestra Archidiócesis de Barcelona quedan dispensados del precepto dominical mientras dure la situación de grave crisis sanitaria actual». El Arzobispado de Barcelona ha tomado una batería de decisiones dispuestas por el Cardenal-Arzobispo Juan José Omella entre las que destaca la no obligación de acudir a la Eucaristía mientras dure el brote de coronavirus o la suspensión de todas las celebraciones públicas con participación de fieles, también la Misa dominical. En relación a las exequias se ha decidido hacerlas de forma simplificada. Asimismo, los funerales se pospondrán para más adelante. Otras celebraciones sacramentales, con prudencia pastoral, se pospondrán para más adelante.

«Será bueno mantener las Iglesias abiertas en la medida de lo posible y que se atiendan con caridad pastoral a los enfermos y las personas angustiadas, aprovechando también el teléfono y las nuevas tecnologías», ha añadido el arzobispado en una nota de prensa en la que piden a los fieles que intensifiquen la oración y traten de seguir la Santa Misa a través de la televisión, de la radio, o internet. Todo ello, «rogando a Dios que, por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, nos libere pronto de esta pandemia».

Igualada, sigue el confinamiento masivo

El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha pedido este sábado un esfuerzo para extremar las medidas de autoprotección contra el brote de coronavirus. Así, el primer edil de esta localidad barcelonesa aislada por ser el foco de un importante brote de Covid-19 ha exigido responsabilidad para no contagiar a personas ancianas o vulnerables. Castells ha confirmado que el confinamiento masivo de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena seguirá hasta nueva orden. Asimismo, ha destacado que los efectos del encierro que vive su comarca se notará «en los próximos 14 días». Paciencia y ánimos a los 70.000 vecinos confinados.

El Park Güell, cerrado

El brote de coronavirus sigue cerrando monumentos acostumbrado a una afluencia masiva de turistas y vecinos. Así, la comisión de seguimiento del Ayuntamiento de Barcelona en relación con el Covid-19 ha decidido este sábado cerrar el Park Güell, como medida de prevención frente a la pandemia. En un comunicado, el consistorio ha informado de esta medida de contención para frenar la expansión del brote, de acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias y en plena coordinación con la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Las visitas programadas para hoy -y durante un tiempo indeterminado- no se podrán realizar. Las reservas compradas a través de la página web oficial del emblemático parque barcelonés se devolverán en las próximas semanas a la misma tarjeta de crédito con la que se hizo el pago.