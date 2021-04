economía Bonet: «El plan español de reconstrucción carece de ayudas al turismo y a la internacionalización» El presidente de la Cámara de Comercio de España confirma que Cataluña pierde fuelle, pero «no colapsará porque tiene una potencia extraordinaria»

Joan Carles Valero Barcelona Actualizado: 17/04/2021 20:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, considera que la salida de la crisis sanitaria, económica y social no puede limitarse a los fondos europeos, cuyas pautas sobre sostenibilidad, transición digital y formación «ha hecho bien en trasladar el Gobierno al plan español de reconstrucción». Bonet ha alertado de dos importantes carencias: falta de impulso a la internacionalización y escaso apoyo al sector turístico.

Para el líder de las 85 cámaras de comercio españolas, «necesitamos que todos, personas, empresas e instituciones, hagamos examen de conciencia y nos esforcemos en un verdadero ejercicio de superación». Y que el Gobierno incluya en los objetivos de los fondos europeos la internacionalización, porque «se ha demostrado que nuestra salida al exterior iba por el buen camino en la última década, pero hace falta mucho más recorrido para estar mejor posicionados en los mercados mundiales». Otra de las debilidades del plan de reconstrucción nacional es la falta de ayudas al turismo, un sector del que España vive, «y menos mal, porque tenemos ventaja competitiva y unos atributos extraordinarios al ser el país donde mejor se vive». Por eso considera que hay que «asegurar, ayudar y acompañar a este sector que es el que más sufre la pandemia, junto a los demás que cuelgan del turismo, como el comercio y el transporte e incluso el sector agroalimentario».

La batalla se libra en las pymes

El presidente de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, ha declarado este sábado en el programa Converses de Cope Cataluña y Andorra en el que participa ABC, que está de acuerdo en que los fondos europeos para la recuperación sean gestionados desde el Gobierno central, porque «se debe asegurar que se haga bien». Apunta que hay pocas empresas líderes con la potencia tractora suficiente como para desarrollar proyectos estratégicos que ellas mismas lideren y advierte de que «España es un país de pymes y es ahí donde nos jugamos la guerra». En ese sentido, señala que «hay que transformar el mundo de las pequeñas y medianas empresas para que adquieran dimensión. «Hemos de echar el resto, hacer lo que haga falta para que se haga la transformación de las pymes y esto depende, en gran manera, de los empresarios», ha añadido.

Conllevancia orteguiana

Al ser preguntado sobre su relación con la Cámara de Comercio de Barcelona, controlada por el independentismo, el presidente de la Cámara de España ha recordado la «conllevancia» orteguiana porque es la que define mejor la situación. Bonet ha asegurado que es importante que la relación sea buena, porque lo que está por encima de todo es «el servicio a las empresas de Cataluña». «Nosotros tenemos que actuar con la sintonía mínima y necesaria y podemos pensar absolutamente lo contrario siempre que el espíritu de servicio prevalezca», ha sentenciado. El empresario ha añadido que, en ese sentido, «se debe superar esta división, también política, mediante la conllevancia, la paciencia y la buena fe», y ha remarcado que se debe volver a «una relación normal aunque cada uno piense diferente».

Pérdida de fuelle económico

En cuanto a la decadencia económica de Cataluña, Bonet reconoce que la comunidad catalana está perdiendo fuelle y que «ha habido un deterioro ante la media del país y de otras comunidades que están ganando posición». No obstante, ha afirmado que Cataluña «tiene una potencia tan extraordinaria que no colapsará», y por ello está seguro de que «se revertirá la situación sin ninguna duda».

Una característica que el presidente de la Cámara de España ha destacado de la pandemia es que se han puesto en evidencia «los importantes valores de la solidaridad y la colaboración». También ha destacado «el valor del Estado como instrumento al servicio de los ciudadanos, el de la Unión Europea, que ha hecho los deberes, y el valor de las empresas en una economía social de mercado como es Europa, puesto que son su verdadero motor». Además, ha reivindicado «la defensa del catalanismo dentro de España y de Europa y la vocación de liderazgo catalán», porque «históricamente ha sido un error mayúsculo poder gobernar el conjunto y no hacerlo».

Como presidente del salón internacional Alimentaria y ex presidente de Fira de Barcelona, Bonet ha subrayado que las ferias «son herramientas al servicio del mundo empresarial, de la ciudad y del país». Alimentaria ha tenido que posponer su celebración al año 2022 «porque no es igual que el Mobile, ya que es un salón donde se come y se bebe y ahora sería imposible celebrarlo».