Black Eyed Peas, cabeza de cartel del Cruïlla 2019 La banda se suma a una programación en la que destacan Garbage y Kylie Minogue

La banda norteamericana de hip hop Black Eyed Peas actuará en el escenario principal del Cruïlla como cabeza de cartel de la primera jornada del festival que se celebrará del 3 al 6 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, han informado este miércoles sus organizadores.

Autores de éxitos como «I Gotta Feeling», «Pump It», «My Humps», «Shut Up» y «Where is the love?» se suman a un cartel en el que ya ha sido anunciada la presencia de Kylie Minogue, Foals, Bastille, Garbage, Vetusta Morla, Xoel López, Natos y Waor, Ayax y Prok, Gang of Youths, Dj Amable y Lildami.

La australiana Kylie Minogue encabeza el cartel el sábado 6 de julio, en el que será su único concierto de gran formato en España dentro de la gira de su nuevo disco, «Golden», del que interpretará varios temas, alternados con algunos de sus éxitos anteriores, informa Efe.

Zaz presentará en el Cruïlla en exclusiva «Effet Miroir», cuatro años después de su primera actuación en España; Love of Lesbian acudirán al festival con una banda ampliada con un trío de viento, percusión, vibráfono y steel guitar; y Dorian llevarán al Fòrum su disco «Justicia Universal».

También actuarán Years & Years, Tiken Jah Fakoli, Michael Kiwanuka y Berri Txarrak, en una edición que amplia su aforo hasta las 100.000 personas