«También en español»: Barcelona marcha a favor de la enseñanza bilingüe Caravana de vehículos contra la «ley Celaá» y a favor del español la misma semana que el TSJC tumba la inmersión en una sentencia histórica

Esther Armora BARCELONA Actualizado: 20/12/2020 13:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las movilizaciones en el conjunto de España en contra de la ley Celaá han tenido este mediodía en Barcelona un acento especial. La defensa de una enseñanza bilingüe, y la crítica por el arrinconamiento del castellano en la enseñanza en Cataluña, han sido el pretexto para la manifestación en forma de caravana de coches que ha tomado hoy el centro de la capital catalana. En la misma han participado centenares de vehículos bajo el lema «También en español».

Muchas familias se han sumado a la convocatoria, que se convocó con anterioridad a que esta semana el TSJC dictara una sentencia histórica que obliga a todos los centros de la comunidad a ofertar un mínimo del 25% de las asignaturas en esta lengua. La sentencia, que es en la práctica una enmienda a la totalidad al sistema de inmersión lingüística, no ha restado carácter reivindicativo a una protesta contra una ley que, según los defendores del monolingüismo en la escuela, dejará sin efecto la sentencia del TSJC, una tesis que desmienten de manera categórica juristas.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha sido la convocante hoy de la marcha de coches que ha recorrido el trayecto entre la plaza Francesc Macià y plaza de Cataluña en demanda de la libertad de elección de los padres del idioma de escolarización de sus hijos. Anna Losada, presidenta de esta entidad, observa emocionada el reguero de coches con banderas que ocupan el lateral de la avenida Diagonal antes de arrancar la marcha. En paraleo, otra manifestación, en este caso convocada por las escuelas concertadas , también protestaba este mediodía contra la ley Celaá en Barcelona.

«La gente debe ser consciente de que lo que ocurre en Cataluña con la lengua es ilegal e inconstitucional». Ahora, con el espaldarazo del TSJC, es, a su juicio, «un momento clave para reforzar la presión y obligar a la Generalitat a que cumpla las sentencias». «El Gobierno debe también dejar de inhibirse en el problema y actuar después de tantos años de dejación» apunta en declaraciones a ABC.

Ana Losada. presdenta de la AEB - AEB

Entre los participantes, un sentimiento común. Juan (prefiere no dar apellidos) espera junto a su hija a que arranque la caravana en medio de la avenida Diagonal de Barcelona. Es uno de los padres que dio el paso y se atrevió a pedir el 25 por ciento de castellano para su hija, que le acompaña en la protesta con pancarta en mano. No esperó a que saliera la sentencia y decidió escolarizarla en un centro concertado que le asegura enseñanza trilingüe para su pequeña. «Cruzo cuatro veces Barcelona para que mi hija conserve su lengua materna, es lo que hay», indica en declaraciones a este medio. Asegura que muchos padres piensan como él pero transiguen para no significarse. A la hora de la foto, Juan preserva su imagen y la de su pequeña. «No me gustaría que identificara la escuela y le dieran el toque», afirma.

Berta y Eugenio, este mediodía en Barcelona - E. A.

Berta Romera y Eugenio Lorenzo, están unos coches más abajo, en la confluencia de la calle Numancia con la avenida Diagonal. Con la pancarta en mano atienden a este medio. Explican la importancia de esta protesta en un momento tan importante, tras el varapalo del TSJC. «Debemos alzar la voz», aseguran. Ambos son profesores y escolarizaron a sus hijos en centros privados para asegurar que no perdían su lengua materna. «Lo que ocurre con la lengua en Cataluña es ilegal, por no hablar del adoctrinamiento», dice Berta. Sabe de lo que habla. Es profesora de Historia de Bachillerato y, según apunta, «la manipulación que se hace con los alunmos es atroz».

Aparte de familias, han sido numerosos los representantes políticos de partidos como Cs, PP y VOX los que han asistido a la protesta. Entre estos, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, que ha considerado este domingo que la implantación de la «Ley Cela»' supone un «abuso» para todos los catalanes porque elimina el español como lengua vehicular.

Antes de participar en la manifestación, Carrizosa ha lamentado que en Cataluña «los alumnos castellanohablantes no pueden estudiar sus primeras palabras en su idioma materno». «Y también muchos alumnos catalanohablantes ven mermadas sus capacidades de desarrollarse» en castellano, por lo que pierden capacidades profesionales, según él.

Por parte del PP asistieron, entre otros, Óscar Ramírez, Llanos de Luna y Daniel Serrano, que denunciaron que la ley Celaá es un texto «sectario e ideológico que elimina la libertad de los padres para elegir el centro educativo que quieren para sus hijos y que excluye al castellano como lengua vehicular».

También asistió Ignacio Garriga, diputado de Vox y candidato a las próximas elecciones, que en la comitiva de arrancada de la protesta, ha afirmado que su partido «luchará en Cataluña para que se respete el castellano como lengua vehicular» y «se garantice una educación en español en el territorio». «Vox se va a quedar a luchar», ha dicho en declaraciones a los medios.