El TC avala que los estudiantes catalanes puedan hacer la prueba final de Primaria en castellano El Constitucional desestima el «conflicto» de competencias que presentó el Govern de la Generalitat en 2016 La decisión del Alto Tribunal afecta a las «reválidas de la Lomce» que están paralizadas y nunca se han aplicado

E. Armora / M. Vera Barcelona Actualizado: 02/10/2019 15:38h

El gobierno catalán y el Ministerio de Educación llevan años peleándose por las evaluaciones de «final de etapa». Uno de los frentes abiertos entre administraciones por esta cuestión ha llegando al Tribunal Constitucional (TC), que este miércoles ha avalado por unanimidad que los estudiantes catalanes puedan realizar la prueba de evaluación final de Primaria también en castellano y no sólo en catalán, como defendía la Generalitat en un recurso interpuesto en 2016 a la norma estatal que regula la prueba.

El ejecutivo autonómico recurrió hace tres años recurrió el Real Decreto 1058/2015 sobre estas pruebas de evaluación al considerar que vulneraba las competencias de Cataluña. Según informa el TC, en la sentencia del Pleno (que se hará pública en los próximos días) se avala que padres, madres o tutores legales pueden elegir si sus hijos realizan esta prueba en lengua castellana «o la lengua cooficial correspondiente». Así, desestima el «conflicto positivo de competencias» que presentó el Govern de la Generalitat hace tres años.

En ese momento, el TC admitió a trámite el conflicto de competencia promovido por Cataluña contra la regulación de estas pruebas establecidas en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que fue aprobada en 2013 por el Partido Popular. Según argumentó el Govern, presidido entonces por Carles Puigdemont, el real decreto de las pruebas de evaluación de Primaria vulneraba la competencia de la Generalitat en materia educativa y en materia de lengua propia, y suponía una vulneración del régimen lingüístico de la enseñanza en Cataluña establecida por el Estatut, informa Ep.

En concreto, el Govern catalán cuestionaba que el real decreto aprobado en 2015 permitiera «la elección por parte de las familias de la lengua, cosa que no es aceptable en la normativa catalana», según denunció la entonces consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz. La Generalitat considera que la decisión del TC no afecta a Cataluña ya que se refiere a una «reválidas» de la Lomce que «nunca han llegado a implementarse en esta comunidad». «Aquí desde el curso 2008-2009 hacemos las pruebas de competéncias básicas de sexto de primaria que no impactan en el expediente del alumno sino que ofrecen un diagnóstico del sistema».