Anna Grau: «Me meto en política para que acaben los casos de acoso»

En unas semanas de muchas novedades en las listas electorales de los partidos para las elecciones del 14-F, Ciudadanos anunció ayer el fichaje de la periodista Anna Grau, que se incorpora como número dos en la lista que lidera Carlos Carrizosa. Periodista de largo recorrido –incluida la corresponsalía en Nueva York de ABC– ha sufrido en carne propia el acoso del independentismo. Por eso da el paso.

—Aunque siempre ha estado muy implicada políticamente, ¿qué le impulsa a integrarse en la lista de Cs?

­—Son diversas las circunstancias, pero el impulso parte sobre todo de la brutal campaña de acoso que sufro tras participar en una tertulia y transmitir no ya una opinión, sino una información relativa a la campaña de espionaje en las escuelas por parte de Plataforma per la Llengua. Me insulta, me vejan.

—¿El odio y la crispación es lo peor que nos deja el «procés»?

—Sí, la fractura social, esa mala uva que ha quedado. Eso es muy malo, obviamente, pero en el fondo también es bueno, porque si eso no existiera no habría resistencia, reacción ciudadana, al intento de hegemonía por parte del nacionalismo.

—De hecho, usted se afilia a Ciudadanos el 11 de noviembre de 2019. ¿Por qué lo hace en ese momento?

–El impulso viene tras ver unas imágenes estremecedoras de Inés Arrimadas, embarazada, siendo insultada y acosada cuando acude a votar a su colegio electoral. Me pareció tan horrible que me dije que había que hacer algo. Y el mal resultado que saca el partido en esas elecciones me refuerza en la decisión.

—Y acepta ahora integrarse en las listas de Cs cuando todo el mundo pronostica un retroceso importante.

–Queda claro que mi interés no es medrar, ganar dinero. De hecho, siempre lo he dicho, tomar partido políticamente estos últimos años a mi precisamente no me ha ayudado económicamente. Pero entiendo que la lucha por la libertad, el deseo de cambiar las cosas, implica mojarse. Me meto en política para que en Cataluña no sigan pasando episodios de acoso como los que sufrió Inés, o lo que me ha ocurrido a mí.

–¿El «procés» ha acabado? ¿En qué fase estamos?

–No, el proceso no ha acabado. Podemos estar en otra fase, puede que quizás no estén en condiciones de emprender una fase unilateralista, pero como tal no ha acabado. Sería ingenuo pensarlo. En cualquier caso el proceso sigue como una forma o intento de detentar la hegemonía social.

–La independencia en realidad no es el objetivo.

–Así es, el objetivo último de todo este movimiento no era su república, algo imposible, sino la hegemonía social, y eso también es una forma de unilateralismo. Lo vemos en el intento de monopolizar los medios de comunicación, la cultura, las asociaciones... el último ejemplo han sido las elecciones al rectorado de la Universidad de Barcelona. El proceso ha fracasado en sus objetivos políticos, pero no en apoderarse de los resortes de poder de la sociedad catalana, algo que ahora intentan trasladar al conjunto de España.

–¿Lo de Cataluña tiene solución? ¿Lo nuestro es irremediable?

–Sí, claro que tiene solución. Si no no me metería en política, sino en un monasterio budista.

–Tras el 14-F parece que solo aparecen dos posibilidades: otro gobierno independentista o un tripartito.

–Lo que sí está claro es que va a surgir un Parlamento con una gran fragmentación, y eso abre muchas posibilidades. Nada está determinado, y quien lo diga miente. Tengo claro qué tipo de gobierno querría, uno de tipo exclusivamente constitucionalista, pero me conformo con que no sea procesista, que se centre en la gestión, en la sanidad, en los problemas de la gente. Lo único que podemos pedir a la gente es que si no quiere una u otra fórmula, que acuda a votar. La clave del 14-F es aumentar la movilización.

–En una entrevista reciente, el candidato del PSC, Salvador Illa, dijo que en esto del «procés» todos habíamos cometido errores.

–Sí, claro, todos hemos cometido errores, también Ciudadanos. Pero unos han cometido muchos más.