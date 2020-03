El toreo bufo del Govern

Ángel González Abad Barcelona Actualizado: 31/03/2020 09:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dice la Generalitat que el Estado, español por supuesto, les ha puesto una camisa de fuerza que les impide actuar como quisieran. Vamos que en la república feliz de Cataluña la epidemia del coronavirus no hubiera sido tal. No puede haber más cinismo ni se puede aplicar un grado más de demagogia. Aquí la culpa la tienen todos menos uno mismo. Balones fuera, esparcir culpas, pasadas, presentes y futuras, para lograr el cielo, y no el de Madrid precisamente. Toreo de cara a la galería, cuando lo que se necesita es coger al toro por los cuernos, con verdad, sin mentiras, con la vista puesta en el interés general, sin la mezquindad de sacar rédito político.

Pero es más fácil torear por arriba, que dar el pecho y dominar las embestidas del marrajo. Toreo perfilero frente al toreo puro. Mucho brindis al sol y poco cruzarse ante los pitones. Mucho toreo accesorio y pocos naturales con la verdad por delante del manso pregonao que nos ha tocado en suerte.

Hay que plantarse en los medios, valiente en el cite, no escondido tras el burladero. Y mandar en las cornadas que tira la fiera. Puede que cambiar España nos roba por España nos mata sea como un desplante pinturero, cuando lo difícil es parar, templar y mandar. Pero aquí sobran artificios y falta clavar las zapatillas en la arena y perfilarse muy recto con la espada para clavar arriba.

Claro que esto no es nuevo, este toreo bufo lo llevan aplicando desde hace años. Recuerdan aquello de que fuera de España, los catalanes tendrían una salud más fuerte, incluso menos enfermos de cáncer. De aquello a esto apenas un paso, pero nunca valiente, siempre tocando las orejas. Que de tocarles las orejas y los “costaos”, los aficionados catalanes saben un rato.