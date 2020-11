El espejo catalán

Actualizado: 03/11/2020 20:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace unos días recogía en esta misma columna el espejo que tiene Podemos en Cataluña en su acoso y derribo hacia la tauromaquia. La iniciativa para prohibir la entrada a las plazas a los menores de edad es comparable al cerco que desde los años ochenta puso en marcha el gobierno de CiU.

Y no han tardado mucho en descubrir más cartas. En Andalucía, el grupo Adelante Andalucía, sumido en una descarnada lucha interna, ha tenido tiempo para presentar ante la Mesa del Parlamento una proposición no de ley en la que compara los toros con la ablación de clítoris o el apaleamiento por adulterio. Un argumento que no es nada nuevo, pues hace más de tres lustros en esta tierra, desde Esquerra, se lanzó exactamente el mismo en su ataque a la Fiesta.

Cuando en 2004, el Ayuntamiento de Barcelona declaró a la ciudad como antitaurina, de forma casi paralela a las maniobras de hacerse con la Monumental a cambio de sabrosos intercambios de terrenos, se abrió un nuevo frente en el Parlament con una iniciativa de ERC, que al final no salió adelante en aquella legislatura, pero que dejó allanado el camino para la votación final de seis años más tarde.

Recuerdo que en la delegación de ABC en Barcelona, organizamos un debate en el que, entre otros, estuvieron Victorino Martín y Luis Francisco Esplá, y enfrente el diputado de Esquerra Oriol Amorós. Allí se descubrieron e igualaron los toros con el maltrato a mujeres, niños y ancianos, y con la ablación. El sector taurino miró hacia otro lado y los aficionados quedaron huérfanos.

Los mismos argumentos, la misma estrategia. También la televisión pública en el punto de mira... El guión se escribió en Cataluña, y poco importa que la abolición que decidió el Parlament fuera contra derecho. Eso no cuenta, al tiempo.